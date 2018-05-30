У Києві люди зібралися, щоб відсвяткувати "третє день народження" Бабченка

Суспільний резонанс викликала новина про вбивство Аркадія Бабченка, яке насправді виявилось спецоперацією. Ще вдень люди масово приходили під Посольство РФ у Києві і навіть організовувались в соцмережах на мітинг ввечері, як тепер з'ясувалось, не вшанування пам'яті, а "святкування чергового дня народження" Бабченка.

Про реакцію людей на щасливу новину розповів кореспондент в прямому ефірі 24 Каналу.

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Журналіст-документаліст Леонід Канфер, який теж прийшов на майдан Незалежності каже, що перш за все хоче Бабченку "набити морду", а потім розцілувати.

Люди потроху збираються і чекають самого Аркадія Бабченка, аби він подивився в очі тим людям, які цілий день оплакували його "смерть", а тепер разом відсвяткувати вже свій "третій день народження".

Нагадаємо, ввечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.



30 травня стало відомо, що Аркадій Бабченко живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.



Цього ж дня у Києві був затриманий організатор замаху на Бабченка.

Хто такий Аркадій Бабченко? Популярний опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну. З жовтня 2017 працював ведучим на телеканалі ATR.