08:15
24 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ОСКАР-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін міняє стать. Підготовка до ЧФ-2018
Вєсті Кремля
22:17, 23 січня
Вєсті. UA. Манери жінки ІІІ тисячоліття. Саакашвілі проти Києва
Вєсті.UA
21:41, 23 січня
Не Дубневичами єдиними: як відомий олігарх хитро наживається на
ЦРУ
09:14, 17 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все.
Згадати все
20:20, 22 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ОСКАР-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

У Києві маршрутка протаранила легкове авто: фото

22:48, 23 січня 239 Читать новость на русском
ДТП у Києві
ДТП у Києві / Dtp.kiev.ua

У вівторок увечері, 23 січня, у Києві на проспекті Бажана трапилася аварія за участю маршрутного автобуса і легкового автомобіля ВАЗ.

Про це повідомляє Facebook-спільнота dtp.kiev.ua.

Згідно з опублікованою інформацією, маршрутка протаранила легковик через недотримання дистанції і швидкісного режиму. Обійшлося без постраждалих.

Читайте також: У Німеччині трапилася масштабна аварія: зіткнулися 17 авто (фото)

Зазначається, що транспортні засоби отримали істотні механічні пошкодження.

Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 23 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Українські компанії потрапили у міжнародний санкційний список
 25 жовтня 2017 , 15:55
Біатлон: Віта Семеренко виборола бронзу у спринті
 14 грудня 2017 , 16:43
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
Тест-драйв Honda Civic 5D: ще гарячіше!
 22 січня , 19:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук