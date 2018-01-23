У Києві маршрутка протаранила легкове авто: фото
22:48, 23 січня 239 Читать новость на русском
У вівторок увечері, 23 січня, у Києві на проспекті Бажана трапилася аварія за участю маршрутного автобуса і легкового автомобіля ВАЗ.
Про це повідомляє Facebook-спільнота dtp.kiev.ua.
Згідно з опублікованою інформацією, маршрутка протаранила легковик через недотримання дистанції і швидкісного режиму. Обійшлося без постраждалих.
Читайте також: У Німеччині трапилася масштабна аварія: зіткнулися 17 авто (фото)
Зазначається, що транспортні засоби отримали істотні механічні пошкодження.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої21 жовтня 2017 , 19:11
Українські компанії потрапили у міжнародний санкційний список25 жовтня 2017 , 15:55
Біатлон: Віта Семеренко виборола бронзу у спринті14 грудня 2017 , 16:43
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною24 листопада 2017 , 15:00
Тест-драйв Honda Civic 5D: ще гарячіше!22 січня , 19:00