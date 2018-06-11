У Києві масово отруїлися військові курсанти, – ЗСУ

У понеділок, 11 червня, до санітарної частини Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут звернулося близько 50 курсантів із скаргами на нудоту та біль у животі.

Про це повідомила прес-служба Генштабу Збройних сил України.

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Наразі у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації з’ясовують причини та обставини різкого погіршення стану здоров’я групи курсантів, які були невідкладно розміщені у лазареті.

Їх оглянули і надали їм першу медичну допомогу. Тяжкохворих курсантів, які б потребували стаціонарного лікування, немає,

– заявив заступник начальника Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Олег Петровський.

За його словами, кількість курсантів в попередній день була у звільненні.

А "Київ Оперативний" у Facebook повідомив про 150 постраждалих.

У прес-службі Генштабу ЗСУ повідомили, що на даний час ситуація контрольована, динаміки до збільшення кількості випадків нездужання серед особового складу інституту немає, жоден військовослужбовець навчального закладу додаткової госпіталізації не потребує.

Нагадаємо, нещодавно у кримському оздоровчому таборі "Ласпі" масово потруїлися діти. Крім того, до інфекційного відділення лікарні потрапили чотири вихователі.