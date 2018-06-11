18:32
11 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
28°C 12°C
  • вівторок
    26°C 17°C
  • середа
    21°C 16°C
  • четвер
    24°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Мастак віртуальності Кисельов. "Пряма лінія" Путіна
Вєсті Кремля
22:02, 9 червня
Вєсті.UA. Жир. Закохана Чорновол. Тимошенко проти Супрун
Вєсті.UA
21:26, 9 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

У Києві масово отруїлися військові курсанти, – ЗСУ

210 Читать новость на русском
У Києві масово отруїлися військові курсанти
У Києві масово отруїлися військові курсанти / glavcom.ua

У понеділок, 11 червня, до санітарної частини Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут звернулося близько 50 курсантів із скаргами на нудоту та біль у животі.

Про це повідомила прес-служба Генштабу Збройних сил України.

Читайте також: Отруєння Скрипалів у Британії: поліція оприлюднила хронологію подій

Наразі у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації з’ясовують причини та обставини різкого погіршення стану здоров’я групи курсантів, які були невідкладно розміщені у лазареті.

Їх оглянули і надали їм першу медичну допомогу. Тяжкохворих курсантів, які б потребували стаціонарного лікування, немає,
– заявив заступник начальника Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Олег Петровський.

За його словами, кількість курсантів в попередній день була у звільненні.

А "Київ Оперативний" у Facebook повідомив про 150 постраждалих.

У прес-службі Генштабу ЗСУ повідомили, що на даний час ситуація контрольована, динаміки до збільшення кількості випадків нездужання серед особового складу інституту немає, жоден військовослужбовець навчального закладу додаткової госпіталізації не потребує.

Нагадаємо, нещодавно у кримському оздоровчому таборі "Ласпі" масово потруїлися діти. Крім того, до інфекційного відділення лікарні потрапили чотири вихователі.

Теги: Новини України Новини Києва отруєння Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Відставка Жебрівського: чим він запам’ятається на посаді
сьогодні, 18:01 Відставка Жебрівського: чим він запам’ятається на посаді
Євгенія Мазур 238
Рік безвізу – що пішло не так?
сьогодні, 16:59 Рік безвізу – що пішло не так?
Микола Давидюк 591
Чи є в України план на завтра?
сьогодні, 15:01 Чи є в України план на завтра?
Наталія Заболотна 410
ТОП-10 найдешевших лоукостерів світу: від 6-ти центів за кілометр
сьогодні, 14:03 ТОП-10 найдешевших лоукостерів світу: від 6-ти центів за кілометр
440
Игнорирование выборов – символ социальной шизофрении
сьогодні, 12:01 Игнорирование выборов – символ социальной шизофрении
Ілля Кенігштейн 427
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук