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У Києві масштабний пікет: націоналісти йдуть до Кабміну, Ради і на Банкову

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У центрі Києва колона націоналістів іде пікетувати Кабінет міністрів, Верховну Раду і Банкову. Зі слів поліцейських, на марш прийшло близько 2,5 тисяч осіб.

Про це повідомив кореспондент "24 Каналу" Олексій Годзенко.

Представники націоналістичних організацій зібрались навпроти стадіону Лобановського на марш сили нації "За українське майбутнє без олігархів".

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Звідси вони вирушили колоною до урядового кварталу. Захід організували партії "Свобода", "Національний корпус" і "Правий сектор", які вимагатимуть деолігархізації України.

За громадським порядком стежать десятки поліцейських, саперів і кінологи. Рух вулицями Грушевського, Шовковична і Арсенальна перекритий.

Спікер лідера "Свободи" Олега Тягнибока Христини Равлюк у Facebook зазначила, що біля кожної будівлі передбачається виступ лідерів маршу.

А під ВР керівники ходи презентують "антиолігархічний пакет докорінних перетворень", перед Адміністрацією президента – зачитають резолюцію маршу. Акцію підтримала і лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

Теги: Новини України Новини Києва Фотоновини Правий сектор Пікет ВО "Свобода"
Джерело: 24 Канал
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