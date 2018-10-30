У Києві майже 2 тисячі людей залишились без світла: мешканці одного з будинків перекрили шосе

Кілька десятків людей перекрили Харківське шосе, вони вимагають відновити подачу електроенергії. У будинку, який відключили від електроенергії об 11 ранку, 30 жовтня, проживають близько 2 тисяч людей.

Про це повідомило видання "Громадське".

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Перекрили дорогу, бо відключили електропостачання, це житловий комплекс, в який входить будинок 19А, де знаходиться 760 квартир. Поверховість будинку – 35 поверхів. Люди не мають змоги навіть приготувати поїсти,

– розповів місцевий мешканець.

Зазначається, що будинок відключили за борги перед ДТЕК Київські електромережі розмір яких сягнув 2,7 мільйона гривень.

"Ми продовжимо цю акцію, поки до нас не приїде представник влади, представник ДТЕК Київські електромережі і поки не буде відновлене електропостачання", – розповіли кияни.

Мешканці будинку пропускають лише авто служб екстреного реагування, всі інші автомобілі вимушені розвертатись для об'їзду через що виникають конфліктні ситуації.

Мешканці одного з будинків поблизу Харківського шосе в Києві перекрили дорогу, вони вимагають відновити подачу електроенергії. Без світла опинилися 2 тисячі людей — будинок відключили нібито через борги ДТЕК Київські електромережі pic.twitter.com/v5laSGhSYW — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 30 жовтня 2018 р.

Також мешканці не пропускають громадський транспорт. Водій однієї з маршруток вирішив об'їхати перекриту дорогу по колії трамваю. Йому допомогли пасажири.

Мешканці одного з будинків поблизу Харківського шосе в Києві перекрили дорогу, вони вимагають відновити подачу електроенергії. Без світла опинилися 2 тисячі людей — будинок відключили нібито через борги ДТЕК Київські електромережі pic.twitter.com/v5laSGhSYW — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 30 жовтня 2018 р.

Повідомляється, що перебої із постачанням електроенергії та води у будинку не вперше. Багатоповерхівка, належить скандальному забудовнику Анатолію Войцеховському, якого підозрюють у самовільному захопленні ділянок під будівництво 40 об’єктів. Серед іншого непоодинокі факти повторного продажу квартир у житлових будинках, вже реалізованих іншим громадянам, введення в експлуатацію житла на підставі підроблених судових рішень. У вересні 2016 року Войцеховський втік до РФ після того, як його випустили під заставу.