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      У Києві медики вимагали хабар від ветерана АТО: зловмисників затримала СБУ

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      У Києві медики вимагали хабар від ветерана АТО з інвалідністю
      У Києві медики вимагали хабар від ветерана АТО з інвалідністю / Peoplesproject.com

      Медики Центральної військово-лікарської комісії Міноборони вимагали від пораненого ветерана АТО Петра Олексюка хабар у розмірі 1,5 тисячі доларів за встановлення групи інвалідності. Недобросовісних службовців затримали працівники СБУ.

      Про це повідомляє фонд українських волонтерів People’s Project з посиланням на самого ветерана.

      Волонтери уточнили, що лікарі-посадовці ЦВЛК МОУ та Медико-соціальної експертної комісії №1 Києва намагалися отримати хабара від бійця 90-го батальйону 81-ї бригади Петра Олексюка (позивний "Тигр") та його батька Павла Олексюка (позивний "Алєкс"), які разом служили на фронті.

      Читайте також: Інвалідність за гроші: голова медкомісії вимагав у військового 140 тисяч грн

      Коли дійшла справа до оформлення документів, які зафіксують втрату здоров’я на війні, посадовці ЦВЛК почали затягувати цей процес. Згодом моєму батьку зателефонував співробітник ЦВЛК МОУ, який запропонував зустрітися. На зустрічі він повідомив, що встановлення групи інвалідності коштуватиме півтори тисячі доларів,
      – розповів Павло.

      Відразу після дзвінка батько з сином звернулися до СБУ. Силовики провели спецоперацію та вивели на чисту воду не лише посадовця ЦВЛК, але і його спільника у МСЕК №1 Києва.

      Зазначається, що 5 грудня СБУ провели 2 обшуки: у приміщенні МСЕК №1 та у приміщенні ЦВЛК МОУ. Усіх причетних до інциденту затримали, а в приміщенні МСЕК виявили велику суму грошей доларовими купюрами.

      хабар ветеран АТО корупція
      Затриманий працівник МСЕК

      Відомо, що Петро Олексюк отримав поранення у боях на Донбасі 9 травня 2017 року. Вибухом забороненої російської міни ПМН-2 бійцеві відірвало п’яту, розтрощило кістки правої ноги та ступні.

      У державних шпиталях чоловікові запропонували лише один варіант – ампутацію. Проте завдяки волонтерам Петро отримав шанс стояти на своїх ногах, розпочавши біотех-реабілітацію.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Києва Корупція Хабар Волонтери АТО СБУ
      Джерело: 24 Канал
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