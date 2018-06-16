У Києві "мінували" метро перед "Маршем рівності"

Увечері 16 червня до правоохоронців Києва надійшло повідомлення про замінування станцій метрополітену "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Золоті Ворота", "Театральна", "Палац спорту" та пересадку на "Площу Льва Толстого".

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Читайте також: Фейкові мінування у Львові організовані у Росії, – СБУ

Як зауважили правоохоронці, у зв’язку до місць імовірних замінувань було направлено кінологів і вибухотехніків, також проводилася перевірка.

Додамо, що на станом на 1:25 17 червня перевірка тривала на станціях "Палац спорту" та "Театральна", натомість на станціях "Хрещатик", "Майдан Незалежності" та "Золоті ворота" вибухонебезпечних предметів не виявлено, відтак їх було відчинено у звичайному режимі для пасажирів.

Увага!

Станції "Хрещатик" та "Майдан Незалежності" перевірено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено та відчинено у звичайному режимі для пасажирів.

На станціях "Золоті ворота", "Театральна" та "Палац спорту" триває перевірка. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) June 16, 2018

Станцію "Золоті ворота" перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено та відчинено у звичайному режимі.

На станціях "Палац спорту" та "Театральна" триває перевірка. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) June 16, 2018

Нагадаємо, 17 червня у центрі Києва пройде "Марш рівності" на підтримку ЛГБТ-спільноти "КиївПрайд-2018". Додамо, що минулорічний КиївПрайд-2017 відзначився сімома нападами в результаті яких постраждало 10 людей та двоє правоохоронців. У марші взяли участь 2,5 тисячі людей.