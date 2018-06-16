02:20
17 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
28°C 19°C
  • понеділок
    27°C 18°C
  • вівторок
    27°C 18°C
  • середа
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Майстер справ кулінарних Пу. Що не дає спати Володимировичу
Вєсті Кремля
19:06, 16 червня
Вєсті.UA. Жир. Хто хоче відібрати у Ляшка звання головного короволюба. Опонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:05, 16 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

У Києві "мінували" метро перед "Маршем рівності"

49
Перед "Маршем рівності" у Києві "мінували" 5 станцій метро
Перед "Маршем рівності" у Києві "мінували" 5 станцій метро / Соцмережі

Увечері 16 червня до правоохоронців Києва надійшло повідомлення про замінування станцій метрополітену "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Золоті Ворота", "Театральна", "Палац спорту" та пересадку на "Площу Льва Толстого".

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Читайте також: Фейкові мінування у Львові організовані у Росії, – СБУ

Як зауважили правоохоронці, у зв’язку до місць імовірних замінувань було направлено кінологів і вибухотехніків, також проводилася перевірка.

Додамо, що на станом на 1:25 17 червня перевірка тривала на станціях "Палац спорту" та "Театральна", натомість на станціях "Хрещатик", "Майдан Незалежності" та "Золоті ворота" вибухонебезпечних предметів не виявлено, відтак їх було відчинено у звичайному режимі для пасажирів.

Нагадаємо, 17 червня у центрі Києва пройде "Марш рівності" на підтримку ЛГБТ-спільноти "КиївПрайд-2018". Додамо, що минулорічний КиївПрайд-2017 відзначився сімома нападами в результаті яких постраждало 10 людей та двоє правоохоронців. У марші взяли участь 2,5 тисячі людей.

Теги: Кримінальні новини Транспорт метро Новини Києва Новини України
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Володар овець: повернення Суркова як ознака знищення Донбасу
16 червня, 22:01 Володар овець: повернення Суркова як ознака знищення Донбасу
Олексій Чибісов 2651
Головні новини 16 червня: розмова Порошенка і Макрона, Росія проти США, вибух у Черкасах
16 червня, 22:01 Головні новини 16 червня: розмова Порошенка і Макрона, Росія проти США, вибух у Черкасах
2726
Бойовики змінили тактику протистояння на Донбасі
16 червня, 20:03 Бойовики змінили тактику протистояння на Донбасі
Дмитро Снєгирьов 2185
Будинку Леонтовича – бути, або Як місцева громада відвоювала спадщину українського композитора
16 червня, 19:03 Будинку Леонтовича – бути, або Як місцева громада відвоювала спадщину українського композитора
Наталія Заболотна 405
Професійні шулери та катали: яку "цікавинку" додали в закон про Антикорупційний суд
16 червня, 18:00 Професійні шулери та катали: яку "цікавинку" додали в закон про Антикорупційний суд
Сергій Лещенко 595
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук