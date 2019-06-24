У Києві "мінували" всі навчальні заклади, пологові будинки та ТЦ

У Києві анонім повідомив про замінування десятків об'єктів, зокрема, навчальних закладів та полових будинків.

24 червня на електронну пошту департаменту патрульної поліції надійшло повідомлення про замінування декількох будівель.

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"У повідомленні йдеться про те, що заміновані всі пологові будинки, навчальні заклади та торговельні центри. Описані тільки торговельні центри. Там їх близько півтора десятка найменувань", – повідомили у поліції виданню "РБК-Україна".

За інформацією "Київ оперативний" зараз "замінованими" є такі торгово-розважальні центри: SkyMall, "Глобус", "Україна", Lavina, "Гулівер", "Арт Молл", "Проспект", "Район", "Караван", "Магелан", "Квадрат Нео", "Ретровіль", "Метрополіс".

Серед супермаркетів – "Ашан", АТБ, "Сільпо", "Терра", ІКЕА, "Епіцентр".

Наразі правоохоронці перевіряють будівлі.

Скільки об'єктів в Україні "мінували" від початку 2019 року? Заступник начальника управління Національної поліції України Анатолій Ходоровський повідоми 24 каналу, що впродовж п’яти місяців 2019 року до поліції надійшло 1079 повідомлень про замінування різних об’єктів.



З початку року уже відкрили 567 кримінальних проваджень, 69 особам було повідомлено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення.