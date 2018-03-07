У Києві моторошною смертю загинув чоловік: фото та відео з місця події

У ніч на середу, 7 березня, на проспекті Перемоги у Києві сталася смертельна ДТП, в результаті якої загинув 30-річний чоловік.

У 02:15 ночі від Повітрофлотського шляхопроводу в бік Цирку рухалися два Chevrolet Lacetti, один з яких збив чоловіка, передає "Інформатор".

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Відомо, що Chevrolet Lacetti синього кольору їхав по третій смузі, а за ним по другій рухався чорний Lacetti.

По проїжджій частині йшов хлопець, він почав кидатися під авто. З відстані 800 метрів водій синього Chevrolet побачив чоловіка і почав знижувати швидкість,

– йдеться у повідомленні.

За словами водія синього авто, чоловік рухався у бік машини, щоб потрапити під кола, проте аварії вдалося уникнути. Водій зазначив, що чоловік був у сльозах.



У той час водій чорного Chevrolet рухався позаду синього і не побачив чоловіка на проїжджій частині. Чоловік кинувся йому під колеса. В результаті цього він загинув на місці.

За словами свідка чорного авто – пасажира служби таксі – не було видно чоловіка, який кинувся під авто, все сталося за лічені секунди. За словами таксиста Volkswagen Touareg, він бачив, як приблизно за 40 хвилин до аварії чоловік кидався під машини під ТРЦ "Україна".



Він зазначив, що чоловік був п'яний. Він зазначив, що йому було приблизно 35-40 років.

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ДТП у Києві



ДТП у Києві

До слова, 6 березня близько 11:45 на перетині вулиць Шовковичної та Інститутської у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Volkswagen президентського кортежу.