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У Києві мотоцикліст на смерть збив людину та втік з місця аварії

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ДТП у Києві
ДТП у Києві / Скріншот

У Солом'янському районі Києва мотоцикліст на смерть збив жінку. За словами очевидців, водій мотоцикла отримав важкі травми, але втік з місця скоєння ДТП.

Про це повідомила спільнота dtp.kiev.ua на сторінці у Facebook.

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Зазначається, що жінка переходила дорогу в невстановленому для цього місці. Водій мотоцикла "зняв номери та зник".

Мотоцикл Ducati рухався проспектом Комарова, прямо перед мотоциклом на дорогу вибігла жінка. Внаслідок наїзду жінка-пішохід отримала смертельні травми, загинула на місці події, особу загиблої встановлюють слідчі,
– йдеться у повідомленні "Еспресо".

Інцидент трапився 31 серпня біля 21:00. У спільноті закликали свідків та осіб, що можуть володіти інформацією про водія мотоцикла повідомити правоохоронні органи за номером телефону "102".

Дивіться відео з місця аварії:

 

Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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