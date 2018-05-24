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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ НОВИНИ ЧЕРКАС ОЛЕГ СЕНЦОВ

У Києві може відбутися бій за титул чемпіона WBC за участі українського боксера

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Олександр Гвоздик
Олександр Гвоздик

Боксерський поєдинок українця Олександра Гвоздика (15-0, 12 КО) проти чемпіона світу за версією WBC у напівважкій вазі у напівважкій вазі Адоніса Стівенсона (29-1-1, 24 КО), може відбутися у Києві.

Ідею проведення цього поєдинку саме в столиці України озвучив керівник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, угоду з якими має Олександр Гвоздик. Однак для цього треба виграти промоутерські торги, повідомляє BoxingScene

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Боб Арум наполягає на тому, що наступний бій Адоніса Стівенсона має відбутися саме проти Гвоздика за титул чемпіона WBC у напівважкій вазі.

При цьому Боб Арум хоче, щоб бій відбувся в Україні, коли в Києві буде відбуватися щорічна конференція WBC. При цьому Боб Арум розуміє, що канадський боксер може не погодитися на проведення бою у Києві. Відтак тоді місце поєдинку виставлять на торги.

Промоутер не розглядає США як можливе місце проведення бою, адже Стівенсон не може відвідати Сполучені Штати. Боб Арум хоче, щоб бій відбувся, і Гвоздик здобув чемпіонський пояс у бою.

Теги: Новини спорту Олександр Гвоздик Бокс
Джерело: 24 Канал
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