У Києві може з'явитися сквер на честь Кузьми Скрябіна

У Києві розпочалося громадське обговорення щодо присвоєння скверу на вулиці Порика імені українського співака Андрія Кузьменка, відомого як Кузьма Скрябін.

Про це повідомляє прес-служба Київради.

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Проголосувати за відповідну ініціативу можна на сайті КМДА до 24 березня цього року. Для цього потрібно зареєструватися за допомогою електронної пошти.

Голосування триватиме 2 місяці, і якщо кияни підтримають назву скверу іменем Скрябіна, комісія з найменувань відповідно має рекомендувати її до розгляду. Тоді ми з юристами підготуємо проект рішення Київради, який за процедурою розглянуть спочатку комісії, а потім депутати у сесійній залі,

– зазначив депутат Київради Олексій Окопний.

З відповідною пропозицією виступили мешканці масиву Виноградар, а Комісія з питань найменувань підтримала громадську ініціативу і за процедурою винесла на громадське обговорення. На підтримку скверу імені Скрябіна мешканці масиву зібрали понад 2 тисячі підписів осіб, які проживають у межах пішохідної доступності до скверу. Основним аргументом стало те, що співак разом з родиною проживав на масиві, тож виноградарці часто з ним бачилися і спілкувалися.

Також зазначається, що сквер на вулиці Порика існує з 2015 року. За останні два роки там були виконані капітальний ремонт і благоустрій. Цьогоріч планується повністю завершити комплекс робіт у сквері – освітлення, полив і тверде покриття.

Нагадаємо, відомий український співак Андрій Кузьменко, лідер гурту "Скрябін" загинув 2 лютого в дорожньо-транспортній пригоді біля села Лозоватка (Криворізький район Дніпропетровської області).