У Києві на 10 станціях не продаватимуть і не поповнюватимуть картки метро: перелік станцій

Починаючи з 25 серпня зелена картка метро не продаватиметься і не поповнюватиметься у касах 10 станцій київського метрополітену. Відтепер там можна буде придбати лише е-квитки — Kyiv Smart Card.

У прес-службі КМДА пояснили, що у зв'язку із впровадженням електронного квитка "стара" картка метро не продаватиметься та не поповнюватиметься на низці станцій Київського метрополітену.

Важливо: Станції метро в Україні облаштують по-новому

Тож відтепер купити чи поповнити зелені картки більше не можна у наступних касах:

"Хрещатик" (центральний вихід);

"Театральна";

"Майдан Незалежності";

"Академмістечко" (вихід до магазину NOVUS);

"Лісова" (вихід до ТЦ "Даринок");

"Арсенальна";

"Теремки" (вихід до ТЦ "Магелан");

"Сирець";

"Почайна" (вихід до вул. С.Бандери)

"Площа Льва Толстого".

Натомість у цих же касах з 25 серпня можна придбати та поповнити е-квиток Kyiv Smart Card. Варто зазначити, що можна буде використати раніше записані поїздки, скориставшись безконтактною карткою метро, як зазвичай.

Також оплатити проїзд можна е-квитком або жетоном. Серед іншого на станції метро "Площа Льва Толстого" можна буде купити одноразовий QR-квиток.

Зауважимо, що Київський метрополітен планує повністю відмовитися від жетонів з 30 жовтня 2019 року. Вже зараз жетони не продають на низці станцій.

Чому київське метро відмовляється від жетонів?Такі заходи у "Київському метрополітені" пояснили бажанням зменшити збитковість підприємства та оптимізувати витрати. Простими словами, причина банальна і полягає вона в грошах. Реалізувати цю мету планують через оптимізацію штату та переведення працівників на більш потрібні професії.



Крім того, проїзд без жетонів дозволить пасажирам більше не стояти у довжелезних чергах для того, щоб купити жетон та потрапити у "підземку".