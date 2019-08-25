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      У Києві на 10 станціях не продаватимуть і не поповнюватимуть картки метро: перелік станцій

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      На 10 станціях Києва більше не можна буде придбати чи поповнити картку метро
      На 10 станціях Києва більше не можна буде придбати чи поповнити картку метро / Фото з відкритих джерел

      Починаючи з 25 серпня зелена картка метро не продаватиметься і не поповнюватиметься у касах 10 станцій київського метрополітену. Відтепер там можна буде придбати лише е-квитки — Kyiv Smart Card.

      У прес-службі КМДА пояснили, що у зв'язку із впровадженням електронного квитка "стара" картка метро не продаватиметься та не поповнюватиметься на низці станцій Київського метрополітену.

      Важливо: Станції метро в Україні облаштують по-новому

      Тож відтепер купити чи поповнити зелені картки більше не можна у наступних касах:

      • "Хрещатик" (центральний вихід);
      • "Театральна";
      • "Майдан Незалежності";
      • "Академмістечко" (вихід до магазину NOVUS);
      • "Лісова" (вихід до ТЦ "Даринок");
      • "Арсенальна";
      • "Теремки" (вихід до ТЦ "Магелан");
      • "Сирець";
      • "Почайна" (вихід до вул. С.Бандери)
      • "Площа Льва Толстого".

      Натомість у цих же касах з 25 серпня можна придбати та поповнити е-квиток Kyiv Smart Card. Варто зазначити, що можна буде використати раніше записані поїздки, скориставшись безконтактною карткою метро, як зазвичай.

      Також оплатити проїзд можна е-квитком або жетоном. Серед іншого на станції метро "Площа Льва Толстого" можна буде купити одноразовий QR-квиток.

      Зауважимо, що Київський метрополітен планує повністю відмовитися від жетонів з 30 жовтня 2019 року. Вже зараз жетони не продають на низці станцій.

      Чому київське метро відмовляється від жетонів?Такі заходи у "Київському метрополітені" пояснили бажанням зменшити збитковість підприємства та оптимізувати витрати. Простими словами, причина банальна і полягає вона в грошах. Реалізувати цю мету планують через оптимізацію штату та переведення працівників на більш потрібні професії.

      Крім того, проїзд без жетонів дозволить пасажирам більше не стояти у довжелезних чергах для того, щоб купити жетон та потрапити у "підземку".

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Києва Метро Транспорт
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