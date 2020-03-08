У Києві на 8 березня дві протилежні акції: за права жінок і проти абортів – фото

На Михайлівській площі зранку Міжнародного дня жінок зібралися два протилежні марші. Учасники одного з них виступають за розширення прав жінок, а інші мають консервативніші погляди.

На межі між цими двома акціями перебувають сотні правоохоронців. Вони стримують рух, щоб мітингарі не перетнулися, адже минулого року на подібних акціях відбулися сутички. На місці події перебуває кореспондент 24 каналу.

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Один мітинг відбувається під загальною ідеєю щодо розширення жіночих прав. Учасниці виступають проти сексизму та закостенілого патріархату. Серед гасел – "Скажем ні патріархату, фемінізм у кожну хату!".



"Вимести патріархат з хати і сексизм з вулиць" / фото 24 каналу

Учасники акції хочуть змусити державу почути про їхні проблеми, ратифікувати Стамбульську конвенцію і зменшити кількість насильницьких злочинів, забезпечивши належну реакцію поліцейських і захист жертв.



Плакат за ратифікацію Стамбульської конвенції / фото 24 каналу

Що таке Стамбульська конвенція? Міжнародна угода Ради Європи щодо насильства проти жінок та домашнього насильства, відкрита для підписання 11 травня 2011 у Стамбулі. Метою конвенції є попередження насильства, захист постраждалих та покінчення з безкарністю злочинців ЇЇ підписали 46 країн та Європейський Союз.



Це перший міжнародний юридично обов'язковий акт, що стосується саме насильства щодо жінок, потенційно відкритий для будь-якої країни в світі.



12 березня 2012 року Туреччина стала першою країною, що ратифікувала Конвенцію, а вслід за нею 31 інша країна з 2013 до 2018 роки. Україна цю угоду підписала в 2011 році, однак досі не ратифікувала. Тому в нашій державі вона не дійсна.

Учасники протилежної за задумом акції виступають за традиційні сімейні цінності. Серед їхніх основних покликів – заборона аборту. Веде мітинг священник, також там присутні представники правих організацій.



Марш проти аборту на 8 березня / фото 24 каналу

Аби учасники не створили заворушень, між ними стоять поліцейські. Досвід минулогорічної акції показав, що в додатковому захисті правопорядку у цей день є потреба.



Ланцюг правоохоронців розділяє дві акції / фото 24 каналу

Окремою групкою є учасниці у чорних траурних вбраннях із червоними трояндами. Дівчата виступають ні на боці одних, ні на боці інших. Вони стверджують, що фемінізм давно помер, тому принесли його труну. Вони вважають, що потрібно відійти від радикального жіночого руху, але і не приставати на консервативні погляди "протиабортного руху".

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