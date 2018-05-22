У Києві на аукціоні вперше розіграють місця для паркування: деталі проекту

Київтранспарксервіс оголосив аукціон на право облаштування та експлуатацію паркувальних майданчиків для платного паркування транспорту.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Дмитро Давтян.

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За його словами, це пілотний проект, і нічого подібного у Києві раніше не було. Лотами будуть місця за адресами: площа Спортивна (НСК "Олімпійський") та вулиця Курська, 13-Б,В,Е. Стартові ціни, відповідно: 57,9 тисяч гривень, 37,2 тисячі гривень. Обидва аукціони пройдуть на Prozorro 30 травня.

"Нинішні аукціони – перший крок у наведенні ладу з паркуванням. Зробити це буде непросто, але порядок вартий того: щоб замість таємних і темних домовленостей були офіційні платежі і прозорі договори", – йдеться у повідомленні.

Також майбутні власники будуть щомісяця сплачувати до міського бюджету 69,7 тисяч гривень ( площа Спортивна) та 5,2 тисячі гривень (вулиця Курська).