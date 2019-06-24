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      У Києві на автівку обвалився міст

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      Обвал мосту на Осокорках
      Обвал мосту на Осокорках / 24 канал

      Подія сталася 24 травня неподалік від станції метро "Осокорки". Автомобіль Renault Duster потрапив під обломки шляхопровідного мосту. Постраждалих немає.

      ДТП трапилася приблизно о 7:09 ранку, про це повідомляє Информатор

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      Коли Renault рухався у напрямку південного мосту, на автівку обвалилась обшивка шляхопроводу. Пошкоджено бампер, всередині автівки ніхто не постраждав. 

      Обвал мосту у Києві
      Обвал мосту у Києві

      На місці події працює поліція, вони вже склали протокол та обгородили аварійну частину під мостом. За словами правоохоронців, існує ймовірність, що міст продовжуватиме сипатись. Проте деякі водії ігнорують попередження, продовжуючи рух. 

       

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      Теги: Новини Києва Кримінал Новини криміналу і ДТП Аварії та ДТП
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