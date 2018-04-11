У Києві на День Незалежності відбудеться військовий парад

24 серпня 2018 року, у день відзначення 27-ої річниці Незалежності України, центральними вулицями столиці пройде військовий парад.

Відповідний указ підписав Президент України Петро Порошенко.

Парад військ має бути проведено на вулиці Хрещатик та майдані Незалежності.

Читайте також: Трамвай Лобановського почав їздити Києвом

Зазначається, що у серпні відзначатиметься також 100-річчя відродження української державності, засвідчення значення Української революції 1917-1921 років для проголошення Україною незалежності у 1991 році.

23 серпня, у День Державного Прапора України, по всій території країни, а також закордонних дипломатичних установах України, відбудеться офіційна церемонія урочистого підняття Державного Прапора України.