У Києві на День Незалежності відбудеться військовий парад
24 серпня 2018 року, у день відзначення 27-ої річниці Незалежності України, центральними вулицями столиці пройде військовий парад.
Відповідний указ підписав Президент України Петро Порошенко.
Парад військ має бути проведено на вулиці Хрещатик та майдані Незалежності.
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Зазначається, що у серпні відзначатиметься також 100-річчя відродження української державності, засвідчення значення Української революції 1917-1921 років для проголошення Україною незалежності у 1991 році.
23 серпня, у День Державного Прапора України, по всій території країни, а також закордонних дипломатичних установах України, відбудеться офіційна церемонія урочистого підняття Державного Прапора України.
Джерело: 24 Канал
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