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      У Києві на дитячому майданчику знайшли труп, облитий зеленкою: відео

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      У Києві знайшли труп, облитий зеленкою
      У Києві знайшли труп, облитий зеленкою / Информатор

      На одному із дитячих майданчиків Києва 23 серпня знайшли труп чоловіка, в якого обличчя було облите зеленкою. Поруч стояла недопита пляшка пива.

      Труп чоловіка знайшли на вулиці Бажова, 26. Він помер приблизно о 5:30 в сидячому положенні на дитячому майданчику, про це повідомляє Информатор

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      За попередньою інформацією, чоловіка під час роботи знайшла двірниця. Вона побачила, як чоловік з похиленою головою сидить на лавочці і подумала, що він спить.

      Коли жінка підійшла ближче, то помітила, що чоловік не рухається і не дихає.

      Прибулим медикам залишилося лише констатувати смерть. Натомість дружина померлого повідомила, що її чоловік пив ще зі вчорашнього вечора. Через що наступила смерть і чому чоловік був облитий зеленкою – невідомо. Ведеться слідство, правоохоронці розглядають усі варіанти події.

      Труп чоловіка в зеленці знайшли на дитячому майданчику: відео

      У Києві знайшли труп
      У Києві помер на дитячому майданчику помер чоловік

      У Києві помер чоловік облили зеленкою
      Обличчя знайденого тіла було облите зеленкою

      blog_ava
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      Теги: Кримінал Новини Києва Кримінальні новини
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