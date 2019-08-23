У Києві на дитячому майданчику знайшли труп, облитий зеленкою: відео

На одному із дитячих майданчиків Києва 23 серпня знайшли труп чоловіка, в якого обличчя було облите зеленкою. Поруч стояла недопита пляшка пива.

Труп чоловіка знайшли на вулиці Бажова, 26. Він помер приблизно о 5:30 в сидячому положенні на дитячому майданчику, про це повідомляє Информатор.

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За попередньою інформацією, чоловіка під час роботи знайшла двірниця. Вона побачила, як чоловік з похиленою головою сидить на лавочці і подумала, що він спить.

Коли жінка підійшла ближче, то помітила, що чоловік не рухається і не дихає.

Прибулим медикам залишилося лише констатувати смерть. Натомість дружина померлого повідомила, що її чоловік пив ще зі вчорашнього вечора. Через що наступила смерть і чому чоловік був облитий зеленкою – невідомо. Ведеться слідство, правоохоронці розглядають усі варіанти події.

Труп чоловіка в зеленці знайшли на дитячому майданчику: відео



У Києві помер на дитячому майданчику помер чоловік



Обличчя знайденого тіла було облите зеленкою