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      У Києві на дорозі утворилося велике провалля: фото, відео

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      Провалля у Києві / 24 канал

      На вулиці Вадима Гетьмана у Києві утворилося величезне провалля – прорвало водогінну трубу. Рух транспорту там обмежили, на місці працюють комунальники.

      Інцидент трапився сьогодні, 17 квітня 2020 року, о 4:00. На місці аварії перебувала кореспондентка 24 каналу.

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      Рух транспорту на частині дороги, де утворилось провалля, перекрили. На іншій смузі дороги утворились невелиці затори.

      За інформацією Київводоканалу, роботи планують завершити сьогодні до кінця дня. 


      Провалля на вулиці Вадима Гетьмана / Фото: 24 канал

      "Наші фахівці здійснили розриття ґрунту над місцем розриву труби та почали ремонтні роботи, які планують завершити до 23:00 17 квітня. Вранці наступного дня ділянку передадуть відповідним комунальним службам для благоустрою", – зазначили на сайті.

      У Києві на дорозі утворилося провалля: відео

      Зверніть увагу! У Києві вчора, 16 квітня 2020 року, зафіксували в повітрі високий рівень забруднення та пил. Влада просить людей не виходити з домівок.

      Автор: Анастасія Федченко, Тетяна Пасічник
      Теги: Надзвичайні ситуації Новини Києва Новини України
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