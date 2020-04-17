У Києві на дорозі утворилося велике провалля: фото, відео

На вулиці Вадима Гетьмана у Києві утворилося величезне провалля – прорвало водогінну трубу. Рух транспорту там обмежили, на місці працюють комунальники.

Інцидент трапився сьогодні, 17 квітня 2020 року, о 4:00. На місці аварії перебувала кореспондентка 24 каналу.

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Рух транспорту на частині дороги, де утворилось провалля, перекрили. На іншій смузі дороги утворились невелиці затори.

За інформацією Київводоканалу, роботи планують завершити сьогодні до кінця дня.



Провалля на вулиці Вадима Гетьмана / Фото: 24 канал

"Наші фахівці здійснили розриття ґрунту над місцем розриву труби та почали ремонтні роботи, які планують завершити до 23:00 17 квітня. Вранці наступного дня ділянку передадуть відповідним комунальним службам для благоустрою", – зазначили на сайті.

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