У Києві на Гончара прогримів вибух у житловому будинку

Увечері четверга, 21 листопада, у Києві на вулиці Олеся Гончара прогримів вибух у багатоквартирному житловому будинку. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав – пошкоджено лише внутрішнє оздоблення під'їзду.

На місці вибуху працювали слідчо-оперативна група, співробітники карного розшуку та вибухотехніки, повідомляє поліція Києва.

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На місці правоохоронці провели поквартирний обхід, опитавши мешканців будинку та можливих свідків інциденту.



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Слідчі також провели огляд місця події та виявили і вилучили звідти деформовані металеві фрагменти під'їзду. Їх уже направили на експертизу.

Крім того, поліцейські вилучать відео з камер спостереження та здійснять необхідні кроки, щоб встановити та затримати причетних до вибуху.

Поліція відкрила справу за статтею про хуліганство. Винуватцям загрожує ув'язнення терміном до 7 років.



Організаторам вибуху у Києві загрожує до 7 років за ґратами