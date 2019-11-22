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      У Києві на Гончара прогримів вибух у житловому будинку

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      Поліція шукає організаторів вибуху у під'їзді житлового будинку у Києві / фото: поліція Києва

      Увечері четверга, 21 листопада, у Києві на вулиці Олеся Гончара прогримів вибух у багатоквартирному житловому будинку. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав – пошкоджено лише внутрішнє оздоблення під'їзду.

      На місці вибуху працювали слідчо-оперативна група, співробітники карного розшуку та вибухотехніки, повідомляє поліція Києва.

      До слова: Посеред будинків у Дніпрі вибухнула граната: місцеві жителі виявили труп чоловіка – відео, фото

      На місці правоохоронці провели поквартирний обхід, опитавши мешканців будинку та можливих свідків інциденту.


      Поліція допитала можливих свідків вибуху

      Слідчі також провели огляд місця події та виявили і вилучили звідти деформовані металеві фрагменти під'їзду. Їх уже направили на експертизу.

      Крім того, поліцейські вилучать відео з камер спостереження та здійснять необхідні кроки, щоб встановити та затримати причетних до вибуху.

      Поліція відкрила справу за статтею про хуліганство. Винуватцям загрожує ув'язнення терміном до 7 років.


      Організаторам вибуху у Києві загрожує до 7 років за ґратами

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини Києва Вибух Поліція
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