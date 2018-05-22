У Києві на хабарі затримали керівника театру

У вівторок, 22 травня, в столиці на отриманні хабара у 200 тисяч гривень затримали одного з керівників Київського муніципального академічного театру опери та балету для дітей і юнацтва.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

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Правоохоронці встановили, що керівник театру вимагав 200 тисяч гривень від підприємця за надання в оренду приміщень театру для проведення відеозйомок.



Керівник театру вимагав 200 тисяч гривень

Зловмисника затримали під час отримання всієї суми хабара у приміщенні театру.



Затримали одного з керівників Київського театру

Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу,

– йдеться у повідомленні.

Першочергові слідчі дії тривають.