У Києві на кільцевій дорозі маршрутка з пасажирами в'їхала у вантажівку: дев'ятеро постраждалих

У Святошинському районі Києва маршрутка протаранила вантажівку, що стояла припаркована у правій смузі з увімкненою "аварійкою". Внаслідок інциденту постраждали восьмеро пасажирів та водій автобуса.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції у місті Києві на сторінці у Facebook.

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Очевидці інциденту розповіли, що з незрозумілих причин у задню частину вантажівки Renault на повному ходу врізався маршрутний автобус "Богдан", повний пасажирів.

Повідомлення про автопригоду за участю маршрутного автобуса та вантажівки у Святошинському районі в чергову частину надійшло о 21.40. За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення травмувалися вісім осіб: водій та пасажири маршрутки,

– йдеться у повідомленні.

Одному з постраждалих від удару сильно затисло ноги. Аби звільнити чоловіка, рятувальники змушені були застосувати спеціальне обладнання, лікарі підозрюють у чоловіка перелом ноги. Ще семеро постраждалих отримали легкі травми. Наразі усіх постраждалих учасників аварії доправлено до лікарні.

За повідомленням "Еспресо" удар був такої сили, що на дорогу повилітали всі гроші. На відео видно, до від удару вилетіло лобове скло автобуса. Удар припав на праву частину транспортного засобу.

На місце події прибули патрульні поліцейські та слідчі із розслідування ДТП для встановлення причин аварії.