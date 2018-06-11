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У Києві на Лук'янівці спалахнула пожежа: з'явилися фото

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У Києві поблизу метро "Лук'янівська" загорівся МАФ
У Києві поблизу метро "Лук'янівська" загорівся МАФ / Фото з Facebook

У Шевченківському районі Києва, поблизу метро "Лук'янівська" у понеділок увечері, 11 червня, сталася пожежа в одному з кіосків.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

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"Палає МАФ біля станції метро Лук'янівська. Рятувальники ДСНС ще в дорозі, про потерпілих не повідомляється", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, як видно на фото, поруч з об'єктом, у якому триває пожежа, розташовані й інші кіоски.

Також зазначається, що наразі невідомо, що саме стало причиною загоряння.


У Києві на Лук'янівці спалахнула пожежа в кіоску

 

Теги: Новини України Новини Києва Пожежа ДСНС
Джерело: 24 Канал
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