У Києві на Лук'янівці спалахнула пожежа: з'явилися фото
У Шевченківському районі Києва, поблизу метро "Лук'янівська" у понеділок увечері, 11 червня, сталася пожежа в одному з кіосків.
Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.
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"Палає МАФ біля станції метро Лук'янівська. Рятувальники ДСНС ще в дорозі, про потерпілих не повідомляється", – йдеться в повідомленні.
Окрім того, як видно на фото, поруч з об'єктом, у якому триває пожежа, розташовані й інші кіоски.
Також зазначається, що наразі невідомо, що саме стало причиною загоряння.
У Києві на Лук'янівці спалахнула пожежа в кіоску
Джерело: 24 Канал
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