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      У Києві на Майдані сталася масштабна ДТП за участю 6 авто: фото і відео

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      ДТП на Майдані в Києві за участю 6 авто
      ДТП на Майдані в Києві за участю 6 авто / Kiev.informator.ua

      Біля Майдану Незалежності у Києві 6 березня сталася аварія за участю 6 автомобілів. Все почалося з того, що коли Honda CR-V виїжджала на Хрещатик, у неї влетів білий Volkswagen, що не зупинився на червоне світло.

      Після зіткнення Volkswagen не загальмував і врізався в авто Citroen C3, що стояло на зустрічній смузі, повідомляє "Информатор" з посиланням на свідків аварії. Пізніше цю версію підтвердили і деякі учасники ДТП.

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      Зіткнення відбулося на такій швидкості, що Citroen C3 з'їхав на сусідню смугу та врізавшся в автомобіль ВАЗ 2109. Крім того, за інерцією Citroen зачепив автомобілі Dacia і Hyundai, що перебували позаду.

      В результаті масштабної аварії жоден з її учасників не отримав серйозних травм. Проте медики все ж перевірили стан постраждалих і надали їм допомогу.

      На місці ДТП прибули патрульні, які зайнялися оформленням аварії. Поліцейські мають становити подробиці інциденту.

      ДТП Київ Майдан Незалежності аварія
      Автомобілі-учасники масштабної аварії біля Майдану в Києві//Фото: Информатор

      Аварія ДТП Київ Майдан
      Фото з місця аварії в Києві біля Майдану//Фото: Информатор

      Дивіться відео з місця ДТП біля Майдану в Києві за участю 6 машин:
       

      На Майдане Незалежності в Киеве Volkswagen спровоцировал ДТП с четырьмя авто

      Опубліковано Информатор Киев Середа, 6 березня 2019 р.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
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