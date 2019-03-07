У Києві на Майдані сталася масштабна ДТП за участю 6 авто: фото і відео

Біля Майдану Незалежності у Києві 6 березня сталася аварія за участю 6 автомобілів. Все почалося з того, що коли Honda CR-V виїжджала на Хрещатик, у неї влетів білий Volkswagen, що не зупинився на червоне світло.

Після зіткнення Volkswagen не загальмував і врізався в авто Citroen C3, що стояло на зустрічній смузі, повідомляє "Информатор" з посиланням на свідків аварії. Пізніше цю версію підтвердили і деякі учасники ДТП.

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Зіткнення відбулося на такій швидкості, що Citroen C3 з'їхав на сусідню смугу та врізавшся в автомобіль ВАЗ 2109. Крім того, за інерцією Citroen зачепив автомобілі Dacia і Hyundai, що перебували позаду.

В результаті масштабної аварії жоден з її учасників не отримав серйозних травм. Проте медики все ж перевірили стан постраждалих і надали їм допомогу.

На місці ДТП прибули патрульні, які зайнялися оформленням аварії. Поліцейські мають становити подробиці інциденту.



Автомобілі-учасники масштабної аварії біля Майдану в Києві//Фото: Информатор



Фото з місця аварії в Києві біля Майдану//Фото: Информатор

Дивіться відео з місця ДТП біля Майдану в Києві за участю 6 машин:

