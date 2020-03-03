У Києві на мосту Патона прорвало теплотрасу: відео
На мосту Патона у Києві стався прорив теплотраси. У КМДА запевняють, що пошкодження не впливає на несучу конструкцію мосту. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Про аварію теплотраси повідомили у фейсбуці Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.
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На мосту імені Патона стався прорив теплотраси. На місце події виїхала аварійна бригада з ліквідації пошкодження,
– мовиться у повідомленні.
Столична влада запевняє, що на несучу конструкцію мосту прорив не впливає. Водночас рух на мосту Патона у зв’язку з аварією на теплотрасі все ж обмежили.
На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав. Комунальники вже ліквідовують наслідки прориву.
На мосту Патона у Києві прорвало теплотрасу / Карта КМДА
Очевидці зняли на відео прорив труби. На ньому помітно, що через потік води та пари здається, що утворився справжній водоспад.
У Києві на мосту Патона прорвало теплотрасу: дивіться відео
Що відомо про прориви теплотрас у Києві
- 13 січня 2020 року у Києві, на вулиці Антоновича поряд з ТРЦ Ocean Plaza стався прорив теплотраси. Тоді усю вулицю залило окропом. Також затопило і перший поверх ТРЦ.
- Протягом кількох днів після цього інциденту прориви тепломереж сталися ще у 3 місцях Києва.