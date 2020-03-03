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      У Києві на мосту Патона прорвало теплотрасу: відео

      - Читать новость на русском
      На столичному мосту Патона прорвало теплотрасу / kiev.informator.ua

      На мосту Патона у Києві стався прорив теплотраси. У КМДА запевняють, що пошкодження не впливає на несучу конструкцію мосту. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

      Про аварію теплотраси повідомили у фейсбуці Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.

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      На мосту імені Патона стався прорив теплотраси. На місце події виїхала аварійна бригада з ліквідації пошкодження,
      – мовиться у повідомленні.

      Столична влада запевняє, що на несучу конструкцію мосту прорив не впливає. Водночас рух на мосту Патона у зв’язку з аварією на теплотрасі все ж обмежили.

      На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав. Комунальники вже ліквідовують наслідки прориву.

      на мосту патона в києві прорив теплотраси
      На мосту Патона у Києві прорвало теплотрасу / Карта КМДА

      Очевидці зняли на відео прорив труби. На ньому помітно, що через потік води та пари здається, що утворився справжній водоспад.

      У Києві на мосту Патона прорвало теплотрасу: дивіться відео

      Що відомо про прориви теплотрас у Києві

      • 13 січня 2020 року у Києві, на вулиці Антоновича поряд з ТРЦ Ocean Plaza стався прорив теплотраси. Тоді усю вулицю залило окропом. Також затопило і перший поверх ТРЦ.
      • Протягом кількох днів після цього інциденту прориви тепломереж сталися ще у 3 місцях Києва.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Надзвичайні ситуації КМДА Новини Києва
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