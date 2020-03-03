У Києві на мосту Патона прорвало теплотрасу: відео

На мосту Патона у Києві стався прорив теплотраси. У КМДА запевняють, що пошкодження не впливає на несучу конструкцію мосту. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Про аварію теплотраси повідомили у фейсбуці Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.

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На мосту імені Патона стався прорив теплотраси. На місце події виїхала аварійна бригада з ліквідації пошкодження,

– мовиться у повідомленні.

Столична влада запевняє, що на несучу конструкцію мосту прорив не впливає. Водночас рух на мосту Патона у зв’язку з аварією на теплотрасі все ж обмежили.

На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав. Комунальники вже ліквідовують наслідки прориву.



На мосту Патона у Києві прорвало теплотрасу / Карта КМДА

Очевидці зняли на відео прорив труби. На ньому помітно, що через потік води та пари здається, що утворився справжній водоспад.

У Києві на мосту Патона прорвало теплотрасу: дивіться відео

Що відомо про прориви теплотрас у Києві