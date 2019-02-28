У Києві на Оболоні вибухнув автомобіль: фото і відео
У Києві на проспекті Героїв Сталінграда, 28 в Оболонському районі стався вибух в автомобілі. Унаслідок цього постраждав водій.
Граната вибухнула в автомобілі Audi. У чоловіка – незначні тілесні ушкодження, повідомили у поліції Києва.
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Водія машини одразу оглянули лікарі, однак від госпіталізації потерпілий відмовився. Ніхто з перехожих не постраждав.
На місці вибуху працює поліція
Окрім того, вибув пошкодив поруч розташований транспортний засіб.
У Києві вибухнув автомобіль
Наразі усі деталі події з’ясовуються, а поліція вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом замаху на вбивство.
Дивіться відео з місця вибуху автомобіля у Києві:
Щойно в Оболонському районі Києва на проспекті Героїв Сталінграда, 28, стався вибух. За попередньою інформацією - хтось підкинув гранату в автомобіль #Audi (#KA7777AH). Кажуть, що водія госпіталізовано до лікарні. Деталі події встановлюютьсяОпубліковано Киев Оперативный Четвер, 28 лютого 2019 р.
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