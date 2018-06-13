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У Києві на одній із вулиць зірвало частину асфальту

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В Оболонському районі Києва внаслідок прориву трубопроводу зірвало частину асфальту (ілюстративне фото)
В Оболонському районі Києва внаслідок прориву трубопроводу зірвало частину асфальту (ілюстративне фото) / Соцмережі

Уранці 13 червня в Оболонському районі Києва внаслідок прориву трубопроводу зірвало частину асфальту. У результаті інциденту вулицю Північну довелося відповідним службам перекрити.

Про це повідомляє телеканал "112. Україна".

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"На вулиці Північній Оболонського району стався прорив трубопроводу, внаслідок чого було зірвано частину асфальту. Станом на цей момент комунальники ліквідували прорив та розпочали ремонт дорожнього покриття", – зазначають журналісти.

До слова, у результаті аварії відповідні служби ще й перекрили вулицю Північну.

"Однак саму вулицю досі перекрито, тут встановлено огородження та обмежувальні знаки. Машини змушені об’їжджати вулицю, більшість з них їде тротуаром", – додають на ресурсі.

Нагадаємо, уночі проти середи, 23 травня, у Дніпрі на магістральному трубопроводі трапилася велика аварія, в результаті чого без води залишилась низка районів міста. 

Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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