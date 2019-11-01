У Києві на Печерську загорівся житловий будинок: фото

У Печерському районі столиці, в провулку Вільшанському, загорівся дах одноповерхового будинку. На момент загоряння вдома була сім’я – двоє батьків і дитина.

Запах диму відчула саме дитина – вона і розбудила дорослих, повідомляє кореспондент 24 каналу.

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Будинок одноповерховий, розташований на вулиці з елітними будинками. На місце загоряння прибули пожежники, причини загоряння встановлюють.



В елітному районі Києва загорівся будинок/ Фото Людмила Кушнір (24 канал)



У будинку спалахнув дах/ Фото Людмила Кушнір (24 канал)

Стовп диму було видно з різних кінців міста. Кияни навіть припускали, що горить недобудований хмарочос.



Місце пожежі/ Фото Людмила Кушнір (24 канал)



Будинок, який загорівся/ Фото Людмила Кушнір (24 канал)

Зазначимо, 31 жовтня ввечері у центрі Києва на даху житлового будинку спалахнула пожежа площею у 100 квадратних метрів. Вже через кілька годин, о 1 годині ночі з четверга на п'ятницю, рятувальникам вдалося ліквідувати займання.