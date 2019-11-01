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      У Києві на Печерську загорівся житловий будинок: фото

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      У Києві на Печерську загорівся дах житлового будинку
      У Києві на Печерську загорівся дах житлового будинку / Фото Людмила Кушнір (24 канал)

      У Печерському районі столиці, в провулку Вільшанському, загорівся дах одноповерхового будинку. На момент загоряння вдома була сім’я – двоє батьків і дитина.

      Запах диму відчула саме дитина – вона і розбудила дорослих, повідомляє кореспондент 24 каналу.

      Дивіться також: Пожежа у центрі Києва: рятувальники евакуювали людей – відео

      Будинок одноповерховий, розташований на вулиці з елітними будинками. На місце загоряння прибули пожежники, причини загоряння встановлюють.

      Пожежа Печерськ
      В елітному районі Києва загорівся будинок/ Фото Людмила Кушнір (24 канал)

      Пожежа у Києві
      У будинку спалахнув дах/ Фото Людмила Кушнір (24 канал)

      Стовп диму було видно з різних кінців міста. Кияни навіть припускали, що горить недобудований хмарочос.

      Пожежа у Києві
      Місце пожежі/ Фото Людмила Кушнір (24 канал)

      Пожежа у Києві
      Будинок, який загорівся/ Фото Людмила Кушнір (24 канал)

      Зазначимо, 31 жовтня ввечері у центрі Києва на даху житлового будинку спалахнула пожежа площею у 100 квадратних метрів. Вже через кілька годин, о 1 годині ночі з четверга на п'ятницю, рятувальникам вдалося ліквідувати займання.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини політики Новини України Новини Києва Пожежа
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