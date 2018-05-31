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У Києві на переході автівка з кортежу Порошенка збила неповнолітнього велосипедиста, – ЗМІ

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Машина з президентського кортежу збила хлопчика-велосипедиста
Машина з президентського кортежу збила хлопчика-велосипедиста / фото з відкритих джерел

31 травня у Києві на нерегульованому пішохідному переході авто з кортежу Президента України Петра Порошенка збило велосипедиста. За попередньою інформацією хлопцю – 13 років.

Про це повідомляє "УП" з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

У Києві на вулиці Григоренка, 5-7 навпроти ТРЦ "НОВУС" на нерегульованому пішохідному переході авто з кортежу президента зіткнулося з велосипедистом, який рухався по переходу, останнього було госпіталізовано до лікарні,
– розповіло джерело видання.

Зазначається, що велосипедисту 13 років. В результаті наїзду він отримав закриту черепно-мозкову травму і перелом ноги.

У Facebook-спільноті "dtp.kiev.ua" опублікували фото з місця події. Очевидці зазначають, що дитину-велосипедиста забрали із місця події у критичному стані.

"З дитини-велосипедиста злетіло взуття. У критичному стані госпіталізований...Дитина разом з велосипедом відлетіла метрів на 100. Поліція не оформляє протокол. Люди оточили всіх і не дають виїхати, так як можуть зам'яти цю справу. У винуватця купа кірочок держ органів", – пишуть користувачі соцмереж.

Нагадаємо, це вже не перший випадок, коли авто із президентського кортежу збиває людину. 6 березня близько 11:45 на перетині вулиць Шовковичної та Інститутської у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Volkswagen президентського кортежу.
Під колеса елітного авто потрапив літній чоловік. Іномарка, яка скоїла ДТП, залишилася на місці події. Інші авто кортежу продовжили рух.

Теги: Новини України ДТП з кортежем Порошенка Аварії та ДТП Петро Порошенко Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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