01:13
19 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
28°C 18°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Фемінізм Поклонської. Гріх з Навальним
Вєсті Кремля
22:56, 18 червня
Вєсті.UA. "Бюджетний" відпочинок Луценка. Натравлені собаки Ляшка
Вєсті.UA
20:13, 18 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

У Києві на пляжі з'явилися величезні пітони, – ЗМІ

2241 Читать новость на русском
У соцмережах говорять, у що на Тельбіні у Києві з'явилися пітони (ілюстративне фото)
У соцмережах говорять, у що на Тельбіні у Києві з'явилися пітони (ілюстративне фото) / Соцмережі

У Дніпровському районі Києва відпочивальники на пляжі помітили двох пітонів, що лежали у воді. У зв'язку з цим у соцмережах зчинився розголос.

Вперше про це заговорили у Faсebook-спільноті "Наш дім — Березняки" після того, як користувачка Тамара Пашаєва оприлюднила тут відповідне фото.

Читайте також: Моторошна смерть: в Індонезії пітон проковтнув жінку

"Замість циган у нас з’явилися нові мешканці. Чи готові зустрітися з ними на Тельбіні (озеро у Києві – 24 канал)?", – зазначила вона.

Пітони, Київ, пляж, змії, Тельбін, відпочинок

Крім того, схожий допис з’явився і у групі "Київ Today".

"Очевидці розповідають, що помітили на пляжі, а потім і в озері Тельбін величезних пітонів. Раніше на пляжі бачили чоловіка, який ніс на собі пітонів, а опісля після вигулював їх на траві, але чому та як вони опинилися без нагляду, залишається загадкою", – мовиться у дописі.

Водночас юзери у коментарях розповідають, що бачили у цьому районі чоловіка, який "вигулював" двох таких змій: його, зокрема, помітили в одній із аптек та навіть в салоні автобуса № 51.

Також кияни зазанчають, що це вже не перший такий випадок у столиці – люди переконують, що бачили пітона біля дитячої поліклініки.

Крім того, місцеві жителі припускають, що це чиїсь домашні улюбленці.

Пітони, Київ, пляж, змії, Тельбін, відпочинок

Нагадаємо, на початку червня вулиці Києва заполонила величезна кількість метеликів.

Теги: Новини України Новини Києва світ тварин відпочинок
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за 18 червня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Почему из-за Меркель может развалиться немецкое правительство или даже Евросоюз
18 червня, 23:00 Почему из-за Меркель может развалиться немецкое правительство или даже Евросоюз
Іван Яковина 488
Головні новини 18 червня: відключення каналу UA:ПЕРШИЙ, бій Усика та розмитнення "євроблях"
18 червня, 22:28 Головні новини 18 червня: відключення каналу UA:ПЕРШИЙ, бій Усика та розмитнення "євроблях"
3996
Як вивести 16 видів плям
18 червня, 10:00 Як вивести 16 видів плям
ЛГБТ – норма или болезнь: научные доказательства
18 червня, 22:02 ЛГБТ – норма или болезнь: научные доказательства
Блог Медіа 1096
Гольовий землетрус, "фестиваль насильства" і скандаліст Марадона – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
18 червня, 20:45 Гольовий землетрус, "фестиваль насильства" і скандаліст Марадона – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
729
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук