У Києві на пляжі з'явилися величезні пітони, – ЗМІ

У Дніпровському районі Києва відпочивальники на пляжі помітили двох пітонів, що лежали у воді. У зв'язку з цим у соцмережах зчинився розголос.

Вперше про це заговорили у Faсebook-спільноті "Наш дім — Березняки" після того, як користувачка Тамара Пашаєва оприлюднила тут відповідне фото.

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"Замість циган у нас з’явилися нові мешканці. Чи готові зустрітися з ними на Тельбіні (озеро у Києві – 24 канал)?", – зазначила вона.

Крім того, схожий допис з’явився і у групі "Київ Today".

"Очевидці розповідають, що помітили на пляжі, а потім і в озері Тельбін величезних пітонів. Раніше на пляжі бачили чоловіка, який ніс на собі пітонів, а опісля після вигулював їх на траві, але чому та як вони опинилися без нагляду, залишається загадкою", – мовиться у дописі.

Водночас юзери у коментарях розповідають, що бачили у цьому районі чоловіка, який "вигулював" двох таких змій: його, зокрема, помітили в одній із аптек та навіть в салоні автобуса № 51.

Також кияни зазанчають, що це вже не перший такий випадок у столиці – люди переконують, що бачили пітона біля дитячої поліклініки.

Крім того, місцеві жителі припускають, що це чиїсь домашні улюбленці.

Нагадаємо, на початку червня вулиці Києва заполонила величезна кількість метеликів.