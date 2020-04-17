У Києві на Позняках горить кафе "Нова земля": відео пожежі
У Києві спалахнуло кафе "Нова земля", розташоване на вулиці Ревуцького. Очевидці у соціальних мережах публікують відео, як густий чорний дим здіймається у небо від будівлі ресторану, що палає.
Будівля кафе вже практично знищена пожежею, пише "Київ оперативний" у своєму фейсбуці.
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На опублікованих у мережі кадрах помітно, що на місці пожежі вже є рятувальники. Утім будівля горить настільки потужно, що можливість побороти пожежу до повного вигорання кафе виглядає сумнівною.
Пожежа на Позняках розкинулася величезними хмарами диму: дивіться відео
Пожежа у кафе "Нова земля": дивіться відео
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