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      У Києві на Позняках горить кафе "Нова земля": відео пожежі

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      У Києві палає будівля кафе "Нова земля" / reservehall.com

      У Києві спалахнуло кафе "Нова земля", розташоване на вулиці Ревуцького. Очевидці у соціальних мережах публікують відео, як густий чорний дим здіймається у небо від будівлі ресторану, що палає.

      Будівля кафе вже практично знищена пожежею, пише "Київ оперативний" у своєму фейсбуці.

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      На опублікованих у мережі кадрах помітно, що на місці пожежі вже є рятувальники. Утім будівля горить настільки потужно, що можливість побороти пожежу до повного вигорання кафе виглядає сумнівною.

      Пожежа на Позняках розкинулася величезними хмарами диму: дивіться відео

      Пожежа у кафе "Нова земля": дивіться відео

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      Теги: Новини України
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