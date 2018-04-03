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У Києві на суд привезли активіста Майдану Бубенчика: відома суть справи

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Іван Бубенчик перебуває у Печерському райсуді Києва
Іван Бубенчик перебуває у Печерському райсуді Києва / Фото з вільних мереж

На Львівщині правоохоронці затримали активіста Майдану Івана Бубенчика і привезли його до Києва. Зараз Бубенчик перебуває у Печерському райсуді Києва та очікує засідання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Про це повідомляє "Громадське" із посиланням на самого Бубенчика.

У свою чергу Режисер Володимир Тихий повідомив, що Бубенчику інкримінують вбивство двох працівників МВС, скоєне 20 лютого 2014 року на Майдані.

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Водночас, за словами режисера, до цього часу прокурори не надали підозру адвокату Бубенчика.

Хто такий Іван Бубенчик? Був активістом 9-ї сотні Самооборони Майдану, з якої пізніше вийшов. У фільмі "Злам" – першому з циклу розслідувань "Слідами революції", – Бубенчик заявив, що 20 лютого 2014 року стріляв у силовиків з консерваторії. За словами активіста, таким чином він сподівався змусити підрозділи "Беркуту" та Внутрішніх військ відступити з площі. Після виходу фільму Генпрокуратура допитала Бубенчика як свідка, а також провела обшук у його помешканні.

Теги: Новини України Євромайдан Новини Києва Печерський суд Києва Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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