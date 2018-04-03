У Києві на суд привезли активіста Майдану Бубенчика: відома суть справи
На Львівщині правоохоронці затримали активіста Майдану Івана Бубенчика і привезли його до Києва. Зараз Бубенчик перебуває у Печерському райсуді Києва та очікує засідання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Про це повідомляє "Громадське" із посиланням на самого Бубенчика.
У свою чергу Режисер Володимир Тихий повідомив, що Бубенчику інкримінують вбивство двох працівників МВС, скоєне 20 лютого 2014 року на Майдані.
Читайте також: Дружина ув'язненого в Росії євромайданівця Коломійця розповіла про жахи колонії
Водночас, за словами режисера, до цього часу прокурори не надали підозру адвокату Бубенчика.
Хто такий Іван Бубенчик? Був активістом 9-ї сотні Самооборони Майдану, з якої пізніше вийшов. У фільмі "Злам" – першому з циклу розслідувань "Слідами революції", – Бубенчик заявив, що 20 лютого 2014 року стріляв у силовиків з консерваторії. За словами активіста, таким чином він сподівався змусити підрозділи "Беркуту" та Внутрішніх військ відступити з площі. Після виходу фільму Генпрокуратура допитала Бубенчика як свідка, а також провела обшук у його помешканні.