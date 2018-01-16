У Києві на території військової частини помер боєць
20:38, 16 січня 708 Читать новость на русском
В аварії, яка сталась на території столичної військової частини, помер боєць.
Про це повідомляє "Еспресо".
Відомо, що трагедія сталась на території військової частини А2788, яка розташована на вулиці Качалова у Солом'янському районі Києва. Молодий чоловік потрапив під колеса вантажівки. На місце інциденту викликали медиків, однак від отриманих травм військовий помер у кареті швидкої.
Читайте також: Внаслідок ДТП на Донеччині під колесами автобуса загинув чоловік
За словами представників військової частини, чоловік працював на складі зберігання бронежилетів. Наразі невідомо, хто винен у смертельній аварії.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої21 жовтня 2017 , 19:11
На Львівщині авто на пішохідному переході збило сім'ю з немовлям28 вересня 2017 , 18:57
У Запоріжжі сотня Дідів Морозів привітали дітей з обмеженими можливостями20 грудня 2017 , 20:53
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною24 листопада 2017 , 15:00