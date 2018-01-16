У Києві на території військової частини помер боєць

В аварії, яка сталась на території столичної військової частини, помер боєць.

Про це повідомляє "Еспресо".

Відомо, що трагедія сталась на території військової частини А2788, яка розташована на вулиці Качалова у Солом'янському районі Києва. Молодий чоловік потрапив під колеса вантажівки. На місце інциденту викликали медиків, однак від отриманих травм військовий помер у кареті швидкої.

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За словами представників військової частини, чоловік працював на складі зберігання бронежилетів. Наразі невідомо, хто винен у смертельній аварії.