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У Києві на ВДНГ відкрили ковзанку міжнародного зразка

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Менше ніж за місяць стартує хокейний сезон, якого особливо юнацькі команди чекають з неретпіння. Щоправда якщо минулого чемпіонату їм доводилось мігрувати по зруйнованих ковзанках. Тепер для них в Києві відкрили нову льодову арену міжнародного класу.

Хокейному клубу "Сокіл", які вже кілька років підряд ці срібні призери юнацького чемпіонату України, до цього не було де тренуватись.

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За словами тренерів, тут для маленьких спортсменів буде зручніший розклад і набагато кращі умови арени.

Ковзанка має розмір 26 на 56 метрів, який відповідає міжнародним стандартам – це канадський розмір льодового поля, який дозволяє нам проводити всі види змагань серед дитячих юнацьких команд фігурного катання і хокею,
– розповів директор льодової ковзанки Андрій Пономаренко.

Загалом, ситуація з інфраструктурою зимових видів спорту невтішна, кажуть спортсмени. Нова ковзанка ледь не єдина у столиці, де діти можуть займатися. Задля цього хокеїсти навіть збирались на мітинг під Кабінетом Міністрів.

Щоправда, завдячувати цій ковзанці мають приватним інвесторам. Саме вони, за словами гравця Збірної України Сергій Варламова і можуть витягнути український льодовий спорт.

Потрібні меценати, яким би держава давала якісь привілеї. Вони б будували такі ковзанки по всіх великих містах і поступово переходили до менших населених пунктів,
– сказав нападник хокейного клубу "Донбас", гравець збірної України Сергій Варламов.

Національна ж збірна орендує ковзанку за Києвом. Та залюбки влаштовували б відкриті тренування у Палаці спорту. На жаль, той теж потребує капітальної реконструкції. Натомість графік арени на ВДНГ вже розписаний тренуваннями, а на вихідних планують відкрити ковзанку для всіх охочих. 

Автор: Олена Кук
Теги: Новини України Спорт Новини Києва Хокей
Джерело: 24 канал
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