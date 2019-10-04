У Києві на вихідні перекриють центр, ближні вулиці та мости: карта

У КМДА повідомили, що від вечора п'ятниці, 4 жовтня, рух у центрі обмежать. А все через 10-й Київський міжнародний марафон, який триватиме два дні. Які вулиці та мости варто об'їжджати – дивіться нижче.

На вихідних повністю закритими будуть вулиці Трьохсвятительська та Володимирська до вулиці Софіївська, частково перекриють і Хрещатик.

Цікаво! Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 4 – 6 жовтня

Із 21:00 у п'ятницю і до ранку неділі перекриють рух Михайлівською площею, вулицею Алли Тарасової, Малою Житомирською та Володимирським проїздом.

У суботу, 5 жовтня, від обіду і до вечора машини не зможуть проїхати Хрещатиком, Великою Васильківською та бульваром Тараса Шевченка.

А в неділю, 6 жовтня, спортсмени зранку і до 16 години бігтимуть марафонську дистанцію. Через це закриють рух майже всіма вулицями Подолу і центру міста аж до площі Перемоги, перекриють Труханів острів і декілька мостів. Тож радимо заздалегідь планувати свої маршрути.



На вихідних 5-6 жовтня буде перекрито центр Києва