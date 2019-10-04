20:24
4 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЦВК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кадиров любить розслабитися у снігу. Фотограф Путіна
      Вєсті Кремля
      21:57, 3 жовтня
      Вєсті.UA: Дубінський здивував всіх у Раді. Ляшко повертається?
      Вєсті.UA
      20:10, сьогодні
      Ображений на Зеленського чиновник злив компромат на друга Богдана: резонансне розслідування
      ЦРУ
      16:30, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЦВК

      У Києві на вихідні перекриють центр, ближні вулиці та мости: карта

      7 Читать новость на русском
      У Києві на вихідні перекриють центр, багато вулиць та мостів
      У Києві на вихідні перекриють центр, багато вулиць та мостів / 5 канал

      У КМДА повідомили, що від вечора п'ятниці, 4 жовтня, рух у центрі обмежать. А все через 10-й Київський міжнародний марафон, який триватиме два дні. Які вулиці та мости варто об'їжджати – дивіться нижче.

      На вихідних повністю закритими будуть вулиці Трьохсвятительська та Володимирська до вулиці Софіївська, частково перекриють і Хрещатик.

      Цікаво! Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 4 – 6 жовтня

      Із 21:00 у п'ятницю і до ранку неділі перекриють рух Михайлівською площею, вулицею Алли Тарасової, Малою Житомирською та Володимирським проїздом.

      У суботу, 5 жовтня, від обіду і до вечора машини не зможуть проїхати Хрещатиком, Великою Васильківською та бульваром Тараса Шевченка.

      А в неділю, 6 жовтня, спортсмени зранку і до 16 години бігтимуть марафонську дистанцію. Через це закриють рух майже всіма вулицями Подолу і центру міста аж до площі Перемоги, перекриють Труханів острів і декілька мостів. Тож радимо заздалегідь планувати свої маршрути.

      На вихідних 5-6 жовтня буде перекрито центр Києва
      На вихідних 5-6 жовтня буде перекрито центр Києва

      blog_ava
      15 тварин України, яких ми можемо більше не зустріти у природі
      сьогодні
      24895
      Автор: Марія Бондар
      Теги: Новини України Новини Києва Дороги КМДА Новини Спорту
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Електронні чеки і кешбек: як відтепер працюватимуть ФОПи
      сьогодні , 20:10 Електронні чеки і кешбек: як відтепер працюватимуть ФОПи
      Ірина Поліщук 899
      ДБР оголосила про підозру Пашинському: все, що відомо про скандального політика
      сьогодні , 18:50 ДБР оголосила про підозру Пашинському: все, що відомо про скандального політика
      Євгенія Мазур 1103
      Ахметов боїться переділу активів і шукає ключ до серця Зеленського
      сьогодні , 18:00 Ахметов боїться переділу активів і шукає ключ до серця Зеленського
      Сергій Лещенко 586
      Не бросайте нас, мы любим Украину и не хотим "русского мира", – воспоминания об осени 2014-го
      сьогодні , 17:00 Не бросайте нас, мы любим Украину и не хотим "русского мира", – воспоминания об осени 2014-го
      Повернись живим 890
      Нові члени ЦВК: що про них відомо
      сьогодні , 16:30 Нові члени ЦВК: що про них відомо
      Анна Калюжна 2028
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук