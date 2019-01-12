У Києві на засніженій дорозі перекинулась іномарка: фото з місця ДТП

12 січня в Києві сталася серйозна аварія. Автомобіль Citroen, за кермом якого була дівчина, рухався по засніженій дорозі по вулиці Жилянській у напрямку до Повітрофлотського мосту, потім вилетів з дороги і перекинувся.

Найімовірніше водійка авто не впоралась із керуванням, передають у Facebook-спільноті dtp.kiev.ua.

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Попередньо, дівчина-водій автомобіля Сітроен, рухаючись з центру в бік Борщагівки, на засніженій дорозі не впоралася з керуванням і вилетіла з дороги, допустивши перекидання автомобіля,

– йдеться у повідомленні.

За словами свідків, водійка була пристебнута і не отримала важких травм, лише – садна рук.

Відомо, що на місці ДТП працював патруль поліції. Автомобіль евакуювали.

Нагадаємо, у суботу, 12 січня, у Краматорську, що на Донеччині, водій авто ВАЗ не впорався з керуванням та зіткнувся з рейсовим автобусом "Старий город – Малотаранівка". У результаті ДТП загинула сім'я з трьох осіб.