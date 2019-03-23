У Києві на живих свинях написали імена політиків та випустили з вантажівки: фото і відео

В Києві продовжуються акції протесту від "Нацкорпусу" – цього разу активісти іграшковими поросятами не обмежилися. Біля житнього ринку у столиці випустили близько двох десятків свиней.

Вантажівка зі свиньми приїхала до київського ринку близько першої години дня, за авто слідкували правоохоронці, повідомляє "Громадське".

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Опісля почали сходитися пенсіонери із плакатами. За ними – чоловіки спортивної зовнішності. Світки події зробили світлини – на них видно свиней і написані на їхніх спинах імена правлячої верхівки, зокрема – президента Петра Порошенка, прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.



Пристуні підготували плакати

Близько третьої години присутні рушили в напрямку метро "Контрактова площа". Звідки вони приїхали, очевидці акції не знають. На відео видно, що організатори принесли користа. На одному з них написали "бюджет".

На Житній ринок в Києві привезли близько 20 свиней — на тваринах написали прізвища міністрів та інших високопосадовців, а миску з їжею для них назвали «бюджетом» pic.twitter.com/D4xHGnUlvt — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 23 березня 2019 р.

Водій автівки розповів виданню, що свиней йому завантажили уже на ринку. Скільки їх і звідки взялися – не знає. Однак він зазначив, що завтра повезе їх "кудись в Одеську область". Згодом автівка від’їхала від ринку.

Зазначимо, у межах своєї минулої акції, яка відбулась 16 березня, активісти у Києві закидали правоохоронців іграшковими свиньми. Таке пресдтавники "Нацкорпусу" повторили і у Полтаві – там тоді перебував президент із візитом.

23 березня "Нацкорпус" знову організував акцію протесту у Києві – активісти продовжують вимагати покарання для винних у розкраданнях в "Укроборонпромі". Цей мітинг дещо відрізняється від попереднього – до нього приєдналось чимало літніх людей. Активісти рушили до Адмінстрації Порошенка – їхнім представникам дозволили "передати вимоги".

Чого вимагає "Нацкорпус":

Взяти під варту та арештувати рахунки і майно ймовірних учасників корупційних оборудок в оборонній галузі: звільненого з посади першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського його сина Ігоря, Віталія Жукова, Андрія Рогозу, гендиректора "Укроборонпрому" Павла Букіна, директорів усіх держпідприємств, які були учасниками схеми;

Призначити усім винним у розкраданні оборонного бюджету максимальні строки позбавлення волі з конфіскацією майна;

Оприлюднити матеріали всіх кримінальних проваджень, пов’язаних із розкраданням коштів оборонного бюджету, у частині, яка не відноситься до інформації з обмеженим доступом;

Від генпрокурора Юрія Луценка вимагають щотижня звітувати про стан розслідування кримінальних проваджень, пов’язаних із розкраданням грошей оборонного бюджету.

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?Журналісти Bihus.Info провели розслідування і з’ясували, що син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Ці деталі поставлялись через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань, за даними журналістів, становить щонайменше 250 мільйонів гривень.



Згідно з даними розслідування, до корупційних операцій причетні Олег Гладковський (є бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і чинний глава "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



Угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку, а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь".



В НАБУ почали досудове розслідування корупції в "Укроборонпромі" за ознаками привласнення, розтрати майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Детективи бюро також провели низку обшуків у Гладковських , Букіна та інших фігурантів скандалу. Гладковський мав прізвище Свинарчук, утім, у 2014 році змінив його на прізвище матері.



Після оприлюднення журналістами проекту "Наші гроші" корупційних схем активісти розпочали проведення регулярних акцій протесту. Почалось зі столиці. Кількасот активістів "Національних дружин" та "Національного корпусу" прибули 3 березня до Козина під Києвом, щоб пікетувати будинок сина першого заступника секретаря РНБО Ігоря Гладковського. З того часу протести націоналістів набирають обертів.