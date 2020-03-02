У Києві накрили найбільшу в країні мережу з продажу наркотиків в інтернеті: фото

1 березня поліція заарештувала 9 осіб, які організували масштабну систему продажу наркотиків по усій Україні. Збували заборонені речовині через месенджери та онлайн-магазини.

Поліцейські вилучили близько 300 кілограмів наркотичних речовин та більше 2 тонн прекурсорів на 110 мільйонів гривень, повідомляють у МВС.

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Аби викрити торговців, поліцейські провели 7 оптових закупок наркотиків у них та 40 міжрегіональних постачань оптових партій психотропів.

Потужна лабораторія дозволяла щомісяця виготовляти від 80 до 100 кілограмів наркотиків.



Поліція вилучила наркотиків на 110 мільйонів гривень / фото МВС

Головний організатор – киянин, він намагався напередодні обшуків виїхати за кордон. Серед інших учасників банди – мешканці Чернігова, Києва та Київщини. У регіонах до наркобізнесу були залучені люди різного віку і статі. В наркобанду була замішана навіть ціла родина.

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У банди вилучили комп’ютери, техніку, а також сім автомобілів преміум-класу.

Дев’ять осіб затримано, їм повідомлено про підозру. Тепер наркоторговцям загрожує до 12-ти років в'язниці з конфіскацією майна.