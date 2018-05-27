У Києві нацгвардійці врятували життя футбольному уболівальнику, який прийшов на фінал ЛЧ

У Києві 27 травня стало погано одному з іноземних уболівальників, що прибув на НСК "Олімпійський" на фінальний матч Ліги чемпіонів. На допомогу фанатові кинулися військові медики, що чергували біля стадіону.

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

Про допомогу медиків попросили 2 поліцейських. Вони розповіли, що чоловік намагався пройти через турнікет на територію стадіону, але раптово втратив свідомість та впав.

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Нацгвардійці оглянули постраждалого іноземця та з’ясували, що у нього всі симптоми епілептичного нападу. Тож військові медики негайно провели всі необхідні першочергові реанімаційні заходи.

"Своїми вмілими діями гвардійцям та медичним працівникам карети швидкої допомоги, що також прибули на допомогу, постраждалого вболівальника вдалося повернути до тями", – зазначили в МВС.