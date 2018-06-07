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У Києві "Національна дружина" пригрозила ромам "очищенням": нацменшина покинула парк

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Роми покинули територію Голосіївського парку в Києві
Роми покинули територію Голосіївського парку в Києві / Фото з вільних мереж

"Національна дружина" 7 червня заявила, що очистить Голосіївський парк у Києві від ромів, які облаштували там свій табір, якщо ті самі не підуть з парку протягом 24 годин. Зрештою, роми таки покинули парк цього ж дня.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Національної дружини".

Раніше стало відомо, що 6 червня у Києві у національному природному парку "Голосіївський" з’явився табір ромів. На його території роми спорудили землянки, знищили рослини та засмітили парк відходами.

"Коли поліція не справляється, "Національна дружина" беруть ситуацію під свій контроль. Даємо вам 24 години, щоб залишити територію, прибравши за собою сміття, інакше ми оголошуємо толоку в Голосіївському парку", – повідомляли члени "Нацдружини".

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Зазначимо, що згодом керівник "Національного корпусу Київ" Сергій Філімонов розповів у коментарі "Українській правді", що 7 червня роми після розмови з представниками "Національної дружини" покинули парк.

"Національна дружина" була сьогодні у парку. Ми приїхали на прохання журналістів, які хотіли знімати там сюжет, і просили нас про захист, адже вчора там роми напали на комунальників і представників лісгоспу". Загалом нас було 19 осіб. Ми нічого не робили, просто спостерігали. До нас підійшли роми і сказали: "Ви хочете, щоб ми пішли?", ми сказали: "Було б добре". Вони відповіли: "Добре, ми підемо, ми не хочемо ніяких сварок", і стали збирати речі,
– розповів Філімонов.

Він додав, що через 10 хвилин після приїзду активістів на місце події прихала місцева поліція.

"Станом на зараз (17:00) роми пішли. Наразі комунальники прибирають територію. "Національна дружина" забезпечуватиме там порядок, бо комунальники бояться, що роми можуть повернутися", – додав Філімонов.

На уточнювальне запитання, чи буде "Національна дружина" присутня у парку у п’ятницю, 8 червня, Філімонов сказав: "Якщо прибирання сьогодні не завершиться, і буде така потреба, то так".

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Філімонов запевнив, що "Національна дружина" реагуватиме на всі схожі випадки, але робитимуть це не силовим способом, а шляхом діалогу і залучення соціальних служб, щоб "ці люди отримували необхідний соцзахист, медицину, а їх діти – нормальну освіту".

Зазначимо, що на опублікованому у мережі видно, що члени "Національної дружини" прийшли у табір ромів у балаклавах, з молотами та сокирами. Активісти трощили намети у ромів, говорячи, що "очищають ліс".

 

Теги: Новини України Новини Києва Роми Національна дружина
Джерело: 24 Канал
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