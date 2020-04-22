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      У Києві найбільші мережі аптек знизять націнку на маски до 1 гривні, – Антимонопольний комітет

      - Читать новость на русском
      Найбільші мережі аптек знизять націнку на маски у Києві / unsplash.com

      В Антимонопольному комітеті заявили, що найбільші мережі київських аптек зобов'язалися знизити торгову націнку на медичні маски. Тепер вона повинна становити до 1 гривні. Водночас одна з мереж аптек взагалі прибрала націнку на медичні маски на час карантину.

      Представники аптечних мереж наголосили, що були "заручниками" зростання закупівельної ціни. Про це повідомив голова Київського обласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький у фейсбуці.

      Важливо Антимонопольний комітет взявся за аптеки, що наживались на коронавірусі

      Націнку мають знизити такі мережі аптек

      • "Альго-Фарм";
      • "Аптека низьких цін К";
      • "Аптека НЦ";
      • "Аптекарь";
      • "Віталюкс";
      • "Сіріус-95";
      • "Столичний медичний альянс";
      • "Фармація".

      Хмельницький додав, що мережа "АЛЬГО – ФАРМ" взагалі прибрала свою торговельну націнку на медичні маски на час карантину.

      Представники аптечних мереж зазначили, що ціну завищують виробники та перекупники. Тому сьогодні маски в аптеках коштують від 12 гривень за штуку. Зараз ми розпочинаємо письмове протокольне опитування виробників і постачальників медичних масок. Скоро матимемо висновки,
      – написав Хмельницький.

      Зверніть увагу! Скарги до АМКУ щодо подорожчання медичних масок почали надходити від початку березня. З оголошенням карантину цей товар зник з полиць взагалі, або ж продавався за цінами, які більше, ніж у 10 разів перевищували ціни на початку березня. АМКУ розпочав розгляд справи 30 березня. Хмельницький зазначив, що розслідування наразі триває.


      Як правильно носити маску / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Ціни Новини Києва Розслідування АМКУ
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