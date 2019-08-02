У Києві не працюють три центральні станції метро

У Київському метрополітені стався збій на "червоній гілці" метро – Святошинсько-Броварській. Через це на вхід та вихід для пасажирів зачинили три центральні станції – "Хрещатик", "Університет" і "Театральну".

У столичному метро пояснили, що станції зачинені з технічних причин. Потяги проїжджають їх без зупинок.

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Окрім трьох станцій, також закриті переходи на "Майдан Незалежності" і "Золоті ворота".

Наразі рух по червоній лінії організовано від станції "Академмістечко" до станції "Вокзальна" і від станції "Арсенальна" до станції "Лісова".

Згодом, Київський метрополітен повідомив, що рух поїздів відновлено і станції працюють у звичайному режимі. Проте, користувачі в коментарях пишуть, що насправді потяги не зупиняються на цих станціях і їдуть лише до "Арсенальної".

Київське метро відмовилось від жетонів: що відомоЗ 15 липня в Києві припинили продавати і приймати жетони у вестибюлях станцій метро "Іподром" та "Нивки". На першій станції функціонують лише сучасні способи оплати з виходом до Іподрому, а на останній – з боку пожежної частини.



Повністю жетони в столиці буде поступово виведено з обігу до 31 жовтня 2019 року.



Натомість оплатити проїзд у київському метро можна: карткою метро; безконтактною банківською карткою; електронним квитком.



Такі нововведення впроваджують через те, що загалом в касах київського метро пасажири можуть купити лише один жетон на руки. Натомість автомати, в яких можна було купити будь-яку кількість квитків, більше не працюють. Крім того, проїзд без жетонів дозволить пасажирам більше не стояти у довжелезних чергах для того, щоб купити жетон та потрапити у "підземку".