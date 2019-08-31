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      У Києві несподівано розквітли каштани: фото

      21 Читать новость на русском
      У Києві розквітли каштани
      У Києві розквітли каштани / Facebook-сторінка Мій Відрадний

      У Києві вдруге за рік розквітли каштани, хоча листя на більшості з цих дерев пожовтіло та почало опадати. Природну аномалію зафіксували на фото в мікрорайоні.

      "Проспект Відрадний – знову цвіте каштан", – написав у Facebook автор фото Dimir Last.

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      Зазвичай каштани цвітуть у травні.

      Така аномалія в Києві трапляється не вперше: наприкінці серпня 2018 року у столиці теж цвіли каштани. Усе тому, що через спеку і брак вологи дерева скидають листя та знову набувають здатності цвісти. При цьому найчастіше цвітуть каштани, які ростуть поблизу дороги. Там висока загазованість і низька вологість.

      Окрім того, в кінці жовтня 2018 року в Миколаєві втретє за рік зацвіли кущі бузку.

      Київ каштани цвіт осінь фото
      Цвітіння каштанів у Києві

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      Теги: Новини України Погода Новини Києва Екологія
      Джерело: 24 канал
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