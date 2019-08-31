У Києві несподівано розквітли каштани: фото

У Києві вдруге за рік розквітли каштани, хоча листя на більшості з цих дерев пожовтіло та почало опадати. Природну аномалію зафіксували на фото в мікрорайоні.

"Проспект Відрадний – знову цвіте каштан", – написав у Facebook автор фото Dimir Last.

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Зазвичай каштани цвітуть у травні.

Така аномалія в Києві трапляється не вперше: наприкінці серпня 2018 року у столиці теж цвіли каштани. Усе тому, що через спеку і брак вологи дерева скидають листя та знову набувають здатності цвісти. При цьому найчастіше цвітуть каштани, які ростуть поблизу дороги. Там висока загазованість і низька вологість.

Окрім того, в кінці жовтня 2018 року в Миколаєві втретє за рік зацвіли кущі бузку.



Цвітіння каштанів у Києві