У Києві невідомі облили футбольного журналіста кефіром: у ФФУ заперечують свою причетність

У Києві невідомі молодики, приховуючи обличчя, увірвалися до приміщення інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна", де відбувалась прес-конференція на тему "Корупція в українському футболі".

На опублікованій "Інтерфакс-Україна" відео-трансляції на Youtube можна побачити компанію невідомих людей в балаклавах, які вимагали припинити захід.

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Зловмисники почали вимикати світло, а після цього облили кефіром спікерів прес-конференції спортивного журналіста, головного редактора журналу "Футбол" Артема Франкова та адвоката, представника ГО "Ініціативи майбутнього" Олега Скупінського.

Ці особи аргументували своїх дії тим, що вони прості небайдужі громадяни та представники "громадської організації", що цей захід проводять "сепаратисти", а також заявили, що Олег Скупінський сам нібито є фігурантом кримінальної справи.

Пізніше Федерація футболу України на своїй сторінці в Facebook спростувала свою причетність до ситуації на прес-конференції за участю головного редактора журналу "Футбол" Артема Франкова і юриста Олега Скупинського.

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У федерації заявили, що не мають ніякого відношення до цього інциденту, який був штучно створений з метою дискредитувати роботу організації. Крім того, Федерація наполягає, що активність організації "Ініціатива майбутнього", представником якої є Скупинський, пов'язана виключно з поливанням брудом федерації і її керівників.

Момент обливання молодиками Франкова кефіром – з 16:45

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