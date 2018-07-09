У Києві невідомі підпалили позашляховик: фото

У ніч на 9 липня на Троєщині невідомі підпалили позашляховик Nissan Pathfinder і зникли в невідомому напрямку. В результаті пожежі постраждав Volkswagen Polo, що стояв поруч.

Про це повідомляє "Інформатор".

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За інформацією видання, підпал стався близько 01:30 години за адресою вулиця Миколаєва, 11.



Невідомий підпалив позашляховик Nissan Pathfinder



Зловмисник втік з місця події

Очевидці розповіли, що помітили, як молода людина в темному одязі і масці щось підпалювала під автомобілем. Коли стали підходити ближче, то зловмисник втік, сів у сіру машину невідомої марки на єврономерах і зник.



У автомобіля вигоріла вся передня частина

Пожежна служба на місце інциденту прибула за 8 хвилин. У автомобіля вигоріла вся передня частина. Від сильного полум'я постраждав поруч припаркований Volkswagen Polo, у нього поплавився передній бампер, фари і радіаторна решітка.

На місці працювала патрульна поліція і слідчо-оперативна служба.



Постраждав поруч припаркований Volkswagen Polo

На щастя, постраждалих немає. Наразі триває слідство.