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У Києві невідомі підпалили позашляховик: фото

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У Києві невідомі підпалили позашляховик
У Києві невідомі підпалили позашляховик / kiev.informator.ua

У ніч на 9 липня на Троєщині невідомі підпалили позашляховик Nissan Pathfinder і зникли в невідомому напрямку. В результаті пожежі постраждав Volkswagen Polo, що стояв поруч.

Про це повідомляє "Інформатор". 

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За інформацією видання, підпал стався близько 01:30 години за адресою вулиця Миколаєва, 11.

ПІдпал позашляховика у києві
Невідомий підпалив позашляховик Nissan Pathfinder

Підпал позашляховика
Зловмисник втік з місця події 

Очевидці розповіли, що помітили, як молода людина в темному одязі і масці щось підпалювала під автомобілем. Коли стали підходити ближче, то зловмисник втік, сів у сіру машину невідомої марки на єврономерах і зник.

підпал позашляховика
У автомобіля вигоріла вся передня частина

Пожежна служба на місце інциденту прибула за 8 хвилин. У автомобіля вигоріла вся передня частина. Від сильного полум'я постраждав поруч припаркований Volkswagen Polo, у нього поплавився передній бампер, фари і радіаторна решітка.

На місці працювала патрульна поліція і слідчо-оперативна служба.

підпал позашляховика
Постраждав поруч припаркований Volkswagen Polo

На щастя, постраждалих немає. Наразі триває слідство.

Теги: Новини України Новини Києва Авто Пожежа
Джерело: 24 Канал
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