У Києві невідомі пограбували та підпалили книгарню: подробиці

Двоє невідомих у столиці під приводом купівлі подарункового видання книги побили продавця книгарні, обікрали його та підпалили магазин.

Про це з посиланням на відділ комунікації столичної поліції передає ТСН.

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Вчора ввечері до чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що двоє невідомих побили його та підпалили магазин, де він працює продавцем,

– зазначили правоохоронці.

За словами продавця, до магазину зайшов чоловік і попросив показати книжку для подарунку, а коли він підійшов до стелажів, то відчув удар по голові.

"Після цього до магазину зайшов ще один чоловік і почав обливати підлогу невідомою речовиною та підпалив. Зловмисники забрали мобільний телефон, гроші та втекли з місця події", – переповів потерпілий чоловік.

Наразі зловмисників розшукують, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.