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      У Києві невідомі розстріляли кіоски на Троєщинському ринку: фото

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      У Києві сталась стрілянина на Троєщинському ринку / Фото з соцмереж

      У Києві на вулиці Драйзера невідомі влаштували озброєний напад на охорону торгового ринку.

      Депутат Київради Михайло Буділов на свойї сторінці у фейсбук написав, що інцидент стався в ніч на 31 грудня біля найбільшого стадіону Деснянського району навпроти відділення поліції.

      До слова: У Києві знову сталася стрілянина: є поранені – з'явилися нові подробиці, фото та відео

      Пресслужба поліції Києва повідомила, що невідомі відкрили вогонь по кіосках та кинули на територію ринку димову шашку. На щастя, ніхто не постраждав. Окрім цього, за інформацією Буділова, зловмисники влаштували три підпали.

      За інформацією підприємців, загалом пошкоджено п'ятдесят віконних блоків і іншого майна більш ніж на 2 мільйонів гривень,
      – зазначив нардеп. 

      Наразі тривають слідчі дії. 

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Стрілянина Новини Києва Кримінальні новини Кримінал
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