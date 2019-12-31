У Києві невідомі розстріляли кіоски на Троєщинському ринку: фото

У Києві на вулиці Драйзера невідомі влаштували озброєний напад на охорону торгового ринку.

Депутат Київради Михайло Буділов на свойї сторінці у фейсбук написав, що інцидент стався в ніч на 31 грудня біля найбільшого стадіону Деснянського району навпроти відділення поліції.

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Пресслужба поліції Києва повідомила, що невідомі відкрили вогонь по кіосках та кинули на територію ринку димову шашку. На щастя, ніхто не постраждав. Окрім цього, за інформацією Буділова, зловмисники влаштували три підпали.

За інформацією підприємців, загалом пошкоджено п'ятдесят віконних блоків і іншого майна більш ніж на 2 мільйонів гривень,

– зазначив нардеп.

Наразі тривають слідчі дії.