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У Києві невідомі у камуфляжі напали на дівчину через зовнішність, у неї хімічний опік

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Фото невідомих, які напали на підлітка
Фото невідомих, які напали на підлітка / Соцмережі

У неділю, 19 серпня, троє чоловіків у комуфляжному одязі здійснили напад на неповнолітню дівчину на Контрактовій площі у Києві. Їм не сподобався зовнішній вигляд підлітка.

Про це пише видання "Хмарочос" з посиланням на Facebook-сторінку батька постраждалої Дмитра Дубицького, звідки допис, очевидно, був видалений. 

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"Донька спілкувалась зі знайомими, вдягнута була неформально – футболка з принтом, значки рок-груп, фарбоване пасмо волосся", – зазначив батько потерпілої.

Невідомі ставили дівчині безглузді запитання, а потім зірвали з неї кулон. Помітивши конфлікту ситуацію, на допомогу прийшли перехожі. Вони хотіли затримати нападників, можливо, щоб дівчина встигла піти. Та один з них вирвався і розпилив їй в обличчя вміст газового балону. Тоді нападники втекли.

Цього виявилось мало. Підлітки рушили до магазину "Сільпо" поруч. Донька вже мало, що бачила, до того ж погано могла говорити. В магазині купили молоко і воду, стали надавати медичну допомогу. Саме в цей час покидьки повернулись і сильно вдарили її по обличчю,
– повідомив Дмитро Дубицький.

На місце інциденту викликали "швидку" та поліцію. Медики діагностували у дівчини хімічний опік.

Ці покидьки (не соромлюсь цього слова, я не можу по-іншому без мата, назвати 20-ти літніх виродків чоловічої статі, які б’ють неповнолітніх, а особливо ображають і б’ють підлітків) носять символіку "Правого сектора" та "Національного корпуса". Впевнений на 100%, що жодного відношення до цих організацій ця ляклива гопота (тікають від простих перехожих, нападають на тих, хто очевидно слабше них) немає,
– підкреслив батько постраждалої.

Крім того, 14 серпня біля ТРЦ Gulliver невідомі зірвали з рюкзака 15-річної дівчини символіку ЛГБТКІ-спільноти. Також погрожували наступного разу її побити.

Налякана дитина чула, що вона заслуговує на таке ставлення, бо "ваші п***раси паради тут влаштовують, а ЛГБТ в Україні не підтримують, зрозуміла?!" Тому, мабуть, вона і заслуговує на побиття,
– здивована сестра постраждалої Марія Чорна.

Теги: Новини України Новини Києва Діти і неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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