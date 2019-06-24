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      У Києві невідомі в балаклавах підпалили маршрутки "коктейлями Молотова": відео

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      У Києві невідомі в балаклавах підпалили маршрутки "коктейлями Молотова"
      У Києві невідомі в балаклавах підпалили маршрутки "коктейлями Молотова" / Інформатор

      У Києві на Героїв Дніпра група невідомих людей в балаклавах серед білого дня закидала "коктейлями Молотова" та димовими шашками декілька маршруток, що стояли на узбіччі. Самі зловмисники зникли з місця події, тому поліція оголосила план "Перехоплення".

      Інцидент стався близько 13:30 в Оболонському районі Києва на зупинці, звідки транспорт відправляється до Вишгороду, передає з власних джерел "Інформатор".

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      Група чоловіків у балаклавах підпалила маршрутки, проте водії змогли самотужки загасити вогонь у автобусах. За попередньою інформацією, постраждалих немає.  Деталі інциденту з'ясовуються, а правоохоронці вже ввели у Києві план "Перехоплення".

      За словами очевидців, до маршруток підбігли чоловіки, розбили скло з боку водія і кинули туди димову шашку, а з іншого боку банку з горючою речовиною. Після цього зникли. На відео можна побачити, що нападників було як мінімум шестеро.

      Дивіться відео: невідомі в балаклавах підпалили маршрутки "коктейлями Молотова"

       

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      Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини Авто
      Джерело: 24 канал
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