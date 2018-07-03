У Києві невідомий стріляв у чоловіка: фото
У Києві на вулиці Антоновича сталася стрілянина. Потерпілого із тілесними ушкодженнями госпіталізували. Йому надають необхідну медичну допомогу. Зловмисник із місця події втік.
Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
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"Подія сталася біля ресторану на вулиці Антоновича: на місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини події, спілкуються зі свідками та очевидцями, а також проводять огляд місця злочину", – йдеться у повідомленні поліції.
Наразі всі деталі інциденту встановлюються.
Фото з місця стрілянини
На місці події працює поліція
Фото з місця події
Джерело: 24 Канал
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