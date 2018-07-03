У Києві невідомий стріляв у чоловіка: фото

У Києві невідомий стріляв у чоловіка / Ілюстративне фото

У Києві на вулиці Антоновича сталася стрілянина. Потерпілого із тілесними ушкодженнями госпіталізували. Йому надають необхідну медичну допомогу. Зловмисник із місця події втік.